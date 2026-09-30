Novo livro de José A. Cortez aborda envelhecimento saudável

O professor doutor José Alberto Aguilar Cortez lançou o livro “Como Se Manter Jovem Envelhecendo: Como Prolongar a Saúde do Corpo e da Mente em Qualquer Fase da Vida Adulta”. A obra reúne décadas de experiência do autor na área de prevenção e reabilitação cardiopulmonar e metabólica, com foco na relação entre sedentarismo e doenças não transmissíveis. José Alberto é colaborador da Gazeta de Vargem Grande e filho da saudosa professora Rosa Aguilar Cortez e José Cortez.

José Alberto é diretor da Fitcor Aptidão Física e Saúde, instituição que ajudou a fundar em 1972 e que atualmente presta serviços no Centro de Reabilitação do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, há 20 anos. A clínica é especializada em diagnósticos de cardiologia e em condicionamento físico para grupos especiais e reabilitação cardíaca. Ele também foi professor da Escola de Educação Física e Esporte da USP entre 1976 e 2023.

Ao longo da carreira, José Alberto atuou como um dos pioneiros na inclusão de exercícios físicos em programas de reabilitação cardíaca no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e no Incor, da Faculdade de Medicina da USP. Essa experiência na prescrição e supervisão de exercícios para pacientes indicados por médicos de diversas especialidades permitiu ao autor associar conhecimento teórico e prática clínica diária, base que hoje sustenta seus textos e publicações.

Entre 1999 e 2019, ele foi consultor da Rádio Jovem Pan AM, período em que redigiu e apresentou textos sobre pesquisas que apontavam o sedentarismo como um dos principais fatores de risco para doenças não transmissíveis. Segundo José Alberto, essas pesquisas continuam atuais e foram confirmadas por publicações mais recentes, o que o motivou a reunir o material no novo livro.

Ele também é autor dos livros “Fitcor Aptidão Física e Saúde – 50 Anos – Prevenção e Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica”, pela editora CRV, em 2022, e “Manual do Boleiro – Cuidados para uma Prática Segura e Prazerosa de Futebol com os Amigos”, também pela CRV, em 2020. É autor ainda de “Vinte Copas do Mundo – A Escola Iugoslava de Futebol”.

Incentivando o leitor a deixar o sedentarismo

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, ele afirmou que a leitura do novo livro desperta no público a importância da atividade física para um envelhecimento saudável, com energia para superar desafios e manter uma vida social agradável. “O objetivo dos textos apresentados trazem mensagens de esperança para aqueles que estão se reabilitando de doenças crônicas e para os que querem evitar que elas apareçam. Os exemplos de vida dos primeiros capítulos destacam a importância da resiliência e da disposição para lutar contra o sedentarismo”, contou.

Questionado sobre o que diria a alguém que pensa em abandonar o sedentarismo, José Alberto respondeu com uma reflexão. “Será que a vida não vale a pena? Porque não investir na saúde, na qualidade de vida? Porque se conformar com a lenta e progressiva perda da autonomia e deixar de fazer o que nos dá prazer? Após a leitura não há como acreditar que alguém possa ser feliz renunciando a alegria do envelhecimento saudável”, disse.

Serviço

O livro “Como Se Manter Jovem Envelhecendo: Como Prolongar a Saúde do Corpo e da Mente em Qualquer Fase da Vida Adulta” pode ser adquirido em plataformas digitais, como Amazon e Kobo e também no site da editora Dialética, pelo https://loja.editoradialetica.com/