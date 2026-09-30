Vargem tem agenda de ações voltada ao Outubro Rosa

Durante todo o mês de outubro, o Departamento de Saúde da Prefeitura de Vargem Grande do Sul promove uma programação especial voltada à saúde da mulher, com oferta de atendimentos e exames nas Unidades Básicas de Saúde do município. A iniciativa integra o movimento Outubro Rosa e busca ampliar o acesso das moradoras aos serviços de prevenção e diagnóstico precoce.

A campanha segue de extrema relevância diante dos números do câncer de mama no país. Segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Brasil deve registrar 73.610 novos casos da doença por ano, o que mantém o câncer de mama como o tipo mais incidente entre as mulheres brasileiras.

Em Vargem Grande do Sul, o câncer de mama leva dezenas de mulheres a buscarem a rede pública de saúde todos os anos. No ano passado, por exemplo, cerca de 40 pacientes realizavam tratamento contra o câncer de mama pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade, conforme reportagem da Gazeta na época. Mas o número de pacientes com a doença no município pode ser maior, uma vez que algumas mulheres fazem acompanhamento pela rede particular ou por meio de planos de saúde.

Sem fila de espera

A mamografia é feita mediante pedido médico ou de enfermagem e agendamento pela Central de Regulação do município. Já o Papanicolaou é realizado nas Unidades Básicas de Saúde, também mediante agendamento. Não há fila de espera para mamografia. Para realização de Papanicolaou, devem ser realizadas buscas ativas pelas unidades no tempo oportuno (de acordo com o protocolo), e há também demanda espontânea, em que a mulher é prontamente atendida. Não há fila de espera.

Incentivo à prevenção

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade da prevenção e do tratamento precoce para o câncer de mama e o de colo do útero, a prefeitura planejou uma série de ações durante as próximas semanas.

Para ampliar o acesso aos serviços, os atendimentos serão realizados em dias e horários especiais, incluindo o período noturno e os sábados, possibilitando que um número maior de mulheres participe da ação. Nas unidades de saúde, serão oferecidos serviços de prevenção e acompanhamento da saúde, com verificação de peso, altura, pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio e glicemia capilar.

Também estarão disponíveis a coleta do exame Papanicolau, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, além da solicitação de mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos. Segundo o Departamento de Saúde e Medicina Preventiva da Prefeitura, a iniciativa reforça a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do cuidado integral com a saúde da mulher.

Segundo a Prefeitura, o agendamento pode ser realizado presencialmente ou por telefone na unidade de saúde do bairro de cada moradora.

Cronograma

A programação começa no dia 5 de outubro, próxima segunda-feira, das 17h às 19h, na ESF Nabil Zarif, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Na terça-feira seguinte, 6 de outubro, no mesmo horário, os atendimentos ocorrem na ESF Dr. Arcelino Anadão, no Jardim Paulista, na ESF Benedito Martins, no Santa Marta, e na ESF Dr. Natalino Lopes Aliende, no Jardim Dolores.

Na quarta-feira, 7 de outubro, das 17h às 19h, a ação passa pelo Centro de Atendimento à Mulher (CAM), pela ESF Dr. Lauro Corsi, no Jardim Iracema, pela ESF Dr. Renato Jonas Milan, no Centro, e pela ESF Dr. Edward Gabriolli, na Vila Polar. Já na quinta-feira, dia 8, no mesmo intervalo de horário, os serviços são oferecidos na UBS Dr. Fausto Ferraz, no Jardim São José, e na ESF Nabil Zarif, no bairro Nossa Senhora Aparecida.

Na terça-feira, 13 de outubro, das 17h às 19h, a programação segue na ESF Nabil Zarif, no bairro Nossa Senhora Aparecida, e na ESF Benedito Martins, no Santa Marta. Na quarta-feira, dia 14, no mesmo horário, os atendimentos ocorrem no CAM, na UBS Dr. Fausto Ferraz, no Jardim São José, na ESF Dr. Lauro Corsi, no Jardim Iracema, e na ESF Dr. Edward Gabriolli, na Vila Polar.

Na quinta-feira, 15 de outubro, das 17h às 19h, a ação passa pela ESF Dr. Arcelino Anadão, no Jardim Paulista, pela ESF Dr. Valério Sebastião Fernandes, no Santo Expedito, e pela ESF Dr. Renato Jonas Milan, no Centro. Na terça-feira, dia 20, no mesmo horário, os atendimentos são realizados na ESF Dr. Arcelino Anadão, no Jardim Paulista, e na ESF Benedito Martins, no Santa Marta.

Na quarta-feira, 21 de outubro, das 17h às 19h, a programação ocorre no CAM, na ESF Dr. Edward Gabriolli, na Vila Polar, na ESF Dr. Valério Sebastião Fernandes, no Santo Expedito, e na ESF Dr. Renato Jonas Milan, no Centro. Já na quinta-feira, dia 22, no mesmo horário, os atendimentos seguem na UBS Dr. Fausto Ferraz, no Jardim São José, e na ESF Nabil Zarif, no bairro Nossa Senhora Aparecida.

Na terça-feira, 27 de outubro, das 17h às 19h, a ação passa pela ESF Dr. Valério Sebastião Fernandes, no Santo Expedito, e pela ESF Benedito Martins, no Santa Marta. Na quarta-feira, dia 28, no mesmo horário, os atendimentos ocorrem no CAM, na ESF Dr. Renato Jonas Milan, no Centro, na ESF Dr. Edward Gabriolli, na Vila Polar, na ESF Dr. Natalino Lopes Aliende, no Jardim Dolores, e na UBS Dr. Fausto Ferraz, no Jardim São José. A programação semanal se encerra na quinta-feira, 29 de outubro, das 17h às 19h, na ESF Dr. Arcelino Anadão, no Jardim Paulista, e na ESF Dr. Valério Sebastião Fernandes, no Santo Expedito.

Dia D

Além da agenda com diversas ações voltadas à promoção da saúde da mulher, prevenção do câncer de mama e de colo do útero durante o Outubro Rosa, a Prefeitura de Vargem Grande do Sul realiza no próximo sábado, dia 3 de outubro, das 8h às 15h, o chamado Dia D da campanha, com atendimento simultâneo em dez unidades de saúde do município: o CAM, a ESF Dr. Edward Gabriolli, na Vila Polar, a ESF Nabil Zarif, no bairro Nossa Senhora Aparecida, a ESF Dr. Renato Jonas Milan, no Centro, a ESF Dr. Natalino Lopes Aliende, no Jardim Dolores, a ESF Benedito Martins, no Santa Marta, a UBS Dr. Fausto Ferraz, no Jardim São José, a ESF Dr. Valério Sebastião Fernandes, no Santo Expedito, a ESF Dr. Arcelino Anadão, no Jardim Paulista, e a ESF Dr. Lauro Corsi, no Jardim Iracema.

Foto: José Cruz/Agência Brasil