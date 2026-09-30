Painel: Indignado

Indignado

O prefeito Celso Ribeiro estava indignado com dois candidatos que distribuíram santinhos de campanha na cidade dizendo que o prefeito os estava apoiando. Os candidatos que usaram a imagem do prefeito sem sua autorização é Adilson Barroso Bolsonarista para deputado federal e Fabiana Bolsonaro para estadual.

No santinho está a foto do prefeito no centro com os candidatos ao lado. “Eles ajudaram Vargem Grande do Sul e agora é nossa vez de ajudá-los, por isso peço seu voto para eles” está escrito no santinho que foi distribuído em toda a cidade.

O prefeito que está apoiando os candidatos Baleia Rossi para federal e Barros Munhoz para estadual condenou a falta de ética de candidatos que agem dessa maneira.

R$ 1,3 milhão para iluminação pública

O Município deverá investir R$ 1,31 milhão na instalação de uma rede de iluminação pública no entorno da Represa Parque das Águas do Rio Verde. O projeto do Executivo foi aprovado pela Câmara Municipal e posteriormente publicado no Jornal Oficial. Para viabilizar a obra, foi autorizada a abertura de Crédito Adicional Especial no valor total de R$ 1.310.000,00, destinado à contabilização das despesas relacionadas à instalação da rede de iluminação no entorno da represa. Do total, R$ 750 mil serão provenientes de recursos estaduais, por meio da Emenda Parlamentar nº 2026.013.88931, destinada ao município pelo deputado estadual Barros Munhoz (PSD). Os R$ 560 mil restantes serão custeados com recursos próprios do Município, complementando o investimento necessário para a execução do projeto.

Troca de lâmpadas

Entre os dias 28 de setembro e 2 de outubro, famílias de Vargem Grande do Sul inscritas no CadÚnico poderão participar de uma ação gratuita para substituição de lâmpadas ineficientes por modelos de LED. A iniciativa será realizada por equipes da Neoenergia Elektro, tanto na zona urbana quanto na zona rural do município. A ação integra o Projeto Energia com Cidadania e seguirá um cronograma de atendimento ao longo da semana. A expectativa é de que até 5 mil lâmpadas sejam substituídas durante o período da ação.

Eleições

Faltando uma semana para as eleições gerais, marcadas para o próximo domingo, 4 de outubro, eleitores de todo o país se preparam para ir às urnas no primeiro turno. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 158,7 milhões de brasileiros estão aptos a votar. Em Vargem Grande do Sul, 30.462 eleitores estão habilitados a participar da votação.