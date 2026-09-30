Sebrae organiza excursão para a Feira do Empreendedor 2026

O Sebrae está organizando uma excursão para empresários que desejam participar da 15ª Feira do Empreendedor 2026 (FE26). A iniciativa oferece a oportunidade de conhecer novidades, buscar soluções para os negócios, fazer networking e acompanhar as tendências do setor. A Feira do Empreendedor 2026 será realizada de 19 a 22 de outubro, no São Paulo Expo.

A Feira do Empreendedor é o maior evento de empreendedorismo do Brasil, organizado pelo Sebrae. Ela funciona como um grande ecossistema de negócios que reúne em um só lugar quem já possui uma empresa, quem deseja abrir o próprio negócio e grandes marcas fornecedoras.

Este ano, o evento contará com cerca de 900 expositores e mais de 20 arenas do Sebrae, com palestras, tendências, inovação, consultorias, orientações e rodadas de negócios. A Feira também terá empresas de diferentes segmentos, permitindo que o visitante conheça produtos, serviços e soluções voltados para negócios de vários setores.

Entre as atividades previstas estão palestras com especialistas, atendimentos, consultorias, experiências práticas, rodadas de negócios e oportunidades de networking.

Eixos temáticos

A Feira do Empreendedor 2026 será organizada em seis eixos temáticos. O “Comece seu Negócio” é voltado para quem pretende transformar uma ideia em empresa. O “Amplie seu Negócio”, aborda crescimento e novas oportunidades.

A programação também terá o eixo “Melhore sua Gestão”, com conteúdos relacionados à administração das empresas. Outro espaço será dedicado ao “Comportamento Empreendedor”, enquanto “ESG – Impacto Social e Ambiental” tratará de sustentabilidade e responsabilidade nos negócios. O sexto eixo será “Cidade Empreendedora”, com discussões relacionadas ao desenvolvimento dos municípios e ao ambiente de negócios.

Inscrições

Os interessados em participar da excursão podem obter informações e realizar a inscrição pelo WhatsApp (19) 98382-4963. As vagas são limitadas. As informações sobre a data, o horário e o local de saída estão disponíveis na arte de divulgação da missão.