Vargengrandense Priscila Miranda é homenageada pelo livro Mulheres na Sustentabilidade

A vargengrandense Priscila Miranda, autora do livro Mulheres na Sustentabilidade, viveu dois momentos especiais nos dias 21 e 22 de setembro, em São Paulo. No dia 21, foi homenageada com o Troféu da Série Mulheres, em uma sofisticada cerimônia na Mansão Adélia, ao lado de familiares. No dia seguinte, reuniu convidados para uma elegante noite de autógrafos de sua obra, realizada na Livraria Leader, celebrando mais uma importante conquista de sua trajetória na área da sustentabilidade.