Vargem foi consagrada ao Sagrado Coração de Jesus em missa solene

A noite da última terça-feira, dia 22 de setembro, entrou para a história religiosa de Vargem Grande do Sul. Na data, a Igreja Matriz de Sant’Ana acolheu a celebração solene de consagração do município ao Sagrado Coração de Jesus.

De acordo com a Diocese, o ato reuniu as comunidades das paróquias locais, Sant’Ana, São Joaquim, Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida, Santa Luzia e São João Paulo II, simbolizando a unidade do povo de Deus. A iniciativa parte de uma proposta do Apostolado da Oração da Diocese, que vem promovendo a consagração dos municípios no contexto de seus aniversários de emancipação política ou nas celebrações de seus santos padroeiros.

A missa foi presidida pelo bispo diocesano, Dom Eugênio Barbosa Martins e concelebrada pelo pároco anfitrião, padre Tiago Caldeira; o diretor espiritual diocesano do Apostolado da Oração, padre Claudemir Canela; além dos padres Luís Antônio Penna, Antônio Carossi, Paulo Sérgio Fuliaro, Paulo Sérgio de Souza, Adriano Brito Maia, Everaldo Donizete Ribeiro, Richard Strazza, José Ricardo Costa e Agnaldo José.

Durante o rito de consagração, o clero e os fiéis elevaram preces pelo progresso da cidade, pela proteção das famílias vargengrandenses e pela justiça social nos lares e instituições locais.