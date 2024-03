Bushido conquista três ouros na Copa São Paulo de Judô

Os judocas da Associação e Projeto Social Bushido de Judô conquistaram três medalhas de ouro e uma de prata na Copa São Paulo de Judô. No sábado, dia 23, aconteceu o quarto dia de competições do campeonato, em São Bernardo do Campo (SP), na divisão aspirante.

Eles competiram nas categorias sub 11, sub 15, sub 18 e adulto na Copa São Paulo, o maior evento de Judô da América Latina, que contou com mais de cinco mil atletas nos cinco dias de competição.

Os judocas do Projeto Bushido representaram a cidade e o projeto, lutando com equipes importantes do judô paulista e de outros estados. Com muita garra, conquistaram três medalhas de ouro e uma medalha de prata, levando a equipe Bushido à 7ª colocação na classificação geral.

Os medalhistas foram Guilherme Henrique Ferreira Martins, campeão no sub 15 no super ligeiro, Isadora Oliveira Agnoli, campeã no sub 15 no pesado, Lavinia Lopes Coelho, campeã no sub 18 no super ligeiro, e Kauan Veronezi Alves, vice-campeão no sub 15, na categoria ligeiro.



Os outros participantes da equipe Bushido foram João Vitor Ramazotti, Rafael Barbier, Pedro Taú, Luiz Miguel da Costa, Alice Maria Oliveira, Maria Isabel Ramazotti, Rian Lopes, Manuela Leal, Ana Beatriz da Costa, Levi Palaia, Vitor Teixeira, Maria Luiza Rabelo, Emily Gabriele Ferreira e Felipe Alapenha.



O sensei Daniel Garcia parabenizou os medalhistas e demais judocas, que se esforçaram nos treinos. “Lutaram como verdadeiros campeões, no judô nunca perdemos, um dia ganhamos e no outro aprendemos, e assim seguimos no nosso aprendizado diário”, disse.



Ele agradeceu aos pais pelo apoio, à diretoria Bushido em nome da presidente Val Lima Taú, ao Marcus Aliende, ao sensei Rafael Casagrande que atuou como técnico, aos senseis Gabriel Casagrande e Ériton Carvalho que foram árbitros, ao Departamento de Esportes e Lazer e o diretor Luis Carlos, ao prefeito Amarildo Duzi Moraes e prefeitura de Vargem Grande do Sul.

Fotos: Associação e Projeto Social Bushido de Judô