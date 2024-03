Vargem participou da abertura da 26ª Taça EPTV de Futsal

O Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vargem Grande do SuL participou da abertura da 26ª Taça EPTV de Futsal, em São João da Boa Vista, no dia 19.

O primeiro jogo de Vargem, nessa primeira fase, será realizado na cidade em Aguaí, no dia 15 de abril, uma segunda-feira.



O próximo jogo será em Vargem no dia 22 de abril, onde a equipe enfrenta a equipe de São Sebastião da Grama, no CEE José Cortez, na Vila Santana.

Amistoso

No dia 15, foi realizado um jogo amistoso entre os times de Vargem Grande do Sul e São João Boa Vista com o objetivo de preparar as equipes para a Taça EPTV de Futsal.

A vitória foi do time de Vargem, com o placar de 4 a 2 contra a equipe adversária. O jogo foi realizado pelo Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vargem Grande do Sul no CEE José Cortez.

Taça EPTV

Lançada em 1985, a Taça EPTV de Futsal promove há 38 anos uma união entre esporte e responsabilidade social nas regiões Central, Sul de Minas, Campinas e de Ribeirão Preto. Hoje, o torneio se consagra como um dos maiores eventos esportivos do interior.



Segundo a EPTV, além de revelar novos talentos do futebol de salão, o campeonato contribui para o desenvolvimento regional da modalidade, mobilizando técnicos, jogadores e torcedores de até 268 cidades na área de cobertura da EPTV.



O evento se estende além das quatro linhas da quadra e atua, ainda, na formação de cidadãos por meio da prática esportiva e integração entre os municípios participantes.