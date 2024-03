Super Treino Leandro Veloster reuniu atletas

A 2ª edição do Super Treino Leandro Veloster, aconteceu no último sábado, dia 23, na Academia Movimento e Forma, e reuniu 20 atletas. O evento foi aberto para visitação para quem quisesse assistir e conhecer mais do trabalho do atleta e também da luta de braço.

Estiveram presentes atletas de Sorocaba, Indaiatuba e São João da Boa Vista, além dos alunos do Leandro Veloster, que treinam em Vargem Grande do Sul. Na ocasião, foram duas horas de treino onde os atletas trocaram experiências táticas, técnicas, vivências e interagiram entre si.



À Gazeta de Vargem Grande, Leandro Veloster, conhecido na luta de braço como Rei da Mesa, comentou que ficou muito satisfeito com o evento. “Foi muito produtivo, tanto do ponto de vista técnico, bem como também do ponto de vista da promoção, da interação dos atletas e da divulgação do esporte”, disse.



O campeão agradece a todos os participantes do evento, a Academia Movimento e Forma que cedeu o espaço, a todos os participantes, ao preparador físico dele, o professor Fernando Paiva, e ao seu nutricionista esportivo Marcelo Ferrari.

O próximo compromisso oficial do Leandro Veloster será em São Paulo, no Arnold Classic Brasil, que acontecerá no próximo fim de semana, entre os dias 5 e 7 de abril.