Itobi realizou busca e coleta de escorpiões

Por
Gazeta
-
Equipe de Endemias realizou busca e coleta de escorpiões
Vários escorpiões foram
coletados na ação. Foto: Prefeitura Municipal de Itobi

A Prefeitura de Itobi, junto com a Equipe de Endemias, em parceria com a Defesa Civil, realizou durante dois dias uma ação de busca e coleta de escorpiões no Cemitério Municipal.
O trabalho ocorreu no período noturno, quando os escorpiões apresentam maior atividade, permitindo uma inspeção mais eficiente. As equipes percorreram diferentes áreas do cemitério, coletaram os animais encontrados e observaram possíveis condições que favoreçam sua presença.
A ação integra o trabalho de prevenção e controle de escorpiões no município, com atuação conjunta das equipes de Endemias e Defesa Civil na promoção da saúde e segurança da população.

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