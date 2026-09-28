Itobi realizou busca e coleta de escorpiões

A Prefeitura de Itobi, junto com a Equipe de Endemias, em parceria com a Defesa Civil, realizou durante dois dias uma ação de busca e coleta de escorpiões no Cemitério Municipal.

O trabalho ocorreu no período noturno, quando os escorpiões apresentam maior atividade, permitindo uma inspeção mais eficiente. As equipes percorreram diferentes áreas do cemitério, coletaram os animais encontrados e observaram possíveis condições que favoreçam sua presença.

A ação integra o trabalho de prevenção e controle de escorpiões no município, com atuação conjunta das equipes de Endemias e Defesa Civil na promoção da saúde e segurança da população.