TurisAgro contou com a presença de Casa Branca

A equipe de turismo da Prefeitura Municipal de Casa Branca esteve presente no evento TurisAgro, que aconteceu no dia 18, em Espírito Santo do Pinhal.

De acordo com o informado pela prefeitura, o objetivo foi fomentar o turismo regional do “Roteiro Turístico Entre Rios, Serras e Cafés” e apresentar o que a Capital da Jabuticaba tem de melhor.

Na ocasião, a prefeitura teve a oportunidade de receber em seu estande autoridades como o secretário de Desenvolvimento Econômico Jorge Lima e Christine Fuchs e a diretora técnica da Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo.