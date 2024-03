Obreiros do Bem realiza programação especial em abril

Para comemorar o aniversário de 41 anos, a Fraternidade Espírita Obreiros do Bem fará uma programação especial neste mês de abril. O aniversário é no dia 24 de abril, mas as comemorações têm início logo na segunda-feira, dia 1º. A Obreiros do Bem está localizada na Rua São Jorge, nº 70, no Jardim São Luís.

Na ocasião, uma segunda-feira, haverá uma palestra às 19h20, com o tema ‘Quando a pureza estiver conosco’, com o palestrante, Danilo Rossi Bittar, de Caconde. Para abrir o evento, haverá a apresentação do Coral Sementes de Luz.

No dia 13, um sábado, haverá um evento de Arte Cura, às 17h, na sede da Obreiros do Bem. A Associação Espírita Domingo Rímoli (AEDR), a União Espírita de Ribeirão Preto (UERP) e a Mocidade Espírita de Mococa (MEM) foram convidadas para um trabalho de pintura mediúnica, música, psicografia, poesia e energias de cura. Toda a renda arrecadada com a venda dos quadros será convertida para a obra assistencial da AEDR e toda a comunidade é convidada a participar.

No dia 20, um sábado, será comemorado o Aniversário da Obreiros do Bem. Na data, às 19h30, haverá palestra com o tema ‘Reforma Íntima’, com o palestrante Edson Assunção, de São Sebastião do Paraíso. O evento será aberto com o Coral Sementes de Luz.