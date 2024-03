Dois shows da Festa da Batata já foram divulgados

Duas atrações da Festa da Batata 2024 já foram divulgadas. O evento acontecerá no Recinto de Exposições Christiano Dutra do Nascimento, de 15 a 28 de julho. No dia 26, uma sexta-feira, comemora-se o dia da padroeira de Vargem Grande do Sul, Sant’Ana.

No dia 25, quinta-feira, acontecerá o show da dupla sertaneja Guilherme & Santiago. A Prefeitura Municipal pagará R$ 150 mil pelo show da dupla. No dia 28, no domingo, haverá show da dupla sertaneja César Menotti & Fabiano. O investimento da prefeitura no show foi de R$ 280 mil.

Nos dois dias, a entrada para o setor pista será gratuita. As atrações de sexta e sábado devem ser divulgadas em breve, bem como as informações sobre a venda de ingressos.