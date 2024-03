Inscrições para Creche no Paraíso II iniciam na segunda

A obra da creche que está sendo construída no Jardim Paraíso II, a Creche Municipal Profª Rosa Aguilar Cortez, deve ser inaugurada na segunda quinzena de abril, conforme disponibilidade da agenda da Secretaria do Estado de São Paulo. Nesta segunda-feira, dia 1º, os pais interessados em fazer as inscrições podem comparecer na creche das 8h às 11h e das 14h às 16h.

De acordo com a Prefeitura Municipal, para o término da obra estão faltando apenas os ajustes finais, como retoques finais de pintura, entrega de alguns móveis pelas empresas, limpeza final pós obra e laudo de vistoria do Corpo de Bombeiro.

À Gazeta de Vargem Grande, a prefeitura explicou que o que atrasou a inauguração da obra, que estava prevista para o final de fevereiro, foi a não conclusão da obra pela empresa contratada. “De acordo com informações do Departamento de Obras, devido ao final do ano, houve problemas com entregas de materiais que geraram atrasos. Com isso, houve o atraso do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

A obra foi retomada em maio de 2022. Segundo o informado, o valor total da obra se encontra em R$ 2.363.890,82, sendo R$ 491.110,43 antes da paralisação da obra e R$ 1.872.780,39 na segunda etapa da obra.

Conforme o informado, aproximadamente 100 crianças serão atendidas no local, sendo filhos dos moradores dos bairros Paraíso I e II, Jardim Iracema, Santa Terezinha e demais endereços próximos ao local. As turmas serão distribuídas de acordo com a faixa etária dos alunos.

Inscrições

Em suas redes sociais, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), informou sobre o início das inscrições para a nova creche. Disse que a coordenadora já está trabalhando no local e que os colaboradores já estão sendo capacitados nas outras creches para trabalharem na creche do Paraíso II.