Matrículas da EJA foram prorrogadas até sexta

As matrículas para a Educação de Jovens e Adultos foram prorrogadas para até sexta-feira, dia 5 de abril. O projeto visa a alfabetização de pessoas que não tiveram acesso aos estudos, em idade própria.

A idade mínima para o ingresso no EJA é 15 anos completos ou a completar até dia 31 de março do ano vigente e corresponde do 1º ao 5º ano do ensino regular ou fundamental I, dividido em dois semestres. As aulas presenciais serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h na EMEB Mário Beni.

O Departamento de Educação da Prefeitura Municipal está com as matrículas abertas para os candidatos interessados em participar do projeto. Segundo o informado, o ensino terá preferencialmente como temas: trabalho, profissão, finanças e tecnologia.

As matrículas podem ser feitas até dia 5 de abril na secretaria da EMEB “Mário Beni”, localizada na Rua Rafael Moreno, nº 381, no Jardim Dolores, em horário de expediente escolar.

Os interessados devem procurar a secretaria da escola levando uma cópia da certidão de nascimento ou casamento, uma cópia do comprovante de residência, RG e CPF.