Renovias investiu mais de R$ 190 mil em Vargem em 2023

A Renovias, concessionária que completa 26 anos de operação no próximo dia 15 de abril, destinou cerca de R$ 31 milhões aos 15 municípios integrantes da malha viária da concessionária em 2023. Deste montante, cerca de R$ 30 milhões são provenientes do recolhimento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e em torno de R$ 1 milhão para projetos e entidades sociais, com a doação e patrocínios através de leis incentivadas.

Os recursos aumentam a arrecadação das cidades da região, tornando possível o investimento de infraestrutura urbana e em setores com maiores urgências, de acordo com a realidade de cada município. Os recursos são destinados aos cofres municipais, mensalmente, e contribuem com as demandas locais. Desde o início da concessão, há 26 anos, já foram repassados mais de R$ 360 milhões em ISSQN para os municípios da região. O valor do repasse considera a extensão do trecho das rodovias em cada município.

“A Renovias entende a responsabilidade que tem junto às comunidades lindeiras. Por isso, além de suas obrigações legais e previstas no contrato de concessão, a concessionária realiza a doação de recursos incentivados para entidades assistenciais que se dedicam ao cuidado com crianças e adolescentes, e também com a população idosa. Nosso olhar está sempre voltado para a cultura e para a educação, levando para escolas públicas e para a população mais carente, projetos patrocinados que são imprescindíveis para o desenvolvimento de cada cidadão”, destaca o presidente da concessionária, Rogério Cezar Bahú.

Valores

Como informado, cada cidade recebe conforme a extensão da rodovia na área do município. Assim, em 2023, Vargem Grande do Sul recebeu R$ 192.964,20 do recolhimento do imposto. Itobi foi contemplada com R$ 126.992,97, São João da Boa Vista com R$ 1.854.662,55 e Casa Branca com R$ 6.564.119,64.

Os demais municípios integrantes da malha viária são Campinas, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Estiva Gerbi, Aguaí, Mococa, Águas da Prata, São José do Rio Pardo e Espírito Santo do Pinhal.

Sobre a Renovias

A malha viária da Renovias faz a interligação entre Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais através das Rodovias SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros.