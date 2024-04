Amanhã tem caminhada em prol do autismo

A caminhada em prol da conscientização do autismo que está sendo organizada pelo Núcleo Desenvolver em Vargem Grande acontece no sábado, dia 6, às 8h30, na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz. O Dia Mundial da Conscientização do Autismo, data definida em 2007 pela Organização das Nações Unidas (ONU), foi celebrado na última terça-feira, dia 2 de abril, com o objetivo de chamar a atenção para a importância de conhecer e tratar o autismo.

A empresa Núcleo Desenvolver foi fundada por Daiane Passoni, psicóloga e analista de comportamento. A ideia do evento surgiu através do trabalho que a empresa já vem realizando com crianças autistas, no intuito de levar a informação sobre o tema a diversos públicos. Toda a comunidade é convidada a participar da caminhada.

O autismo

O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por padrões de comportamentos repetitivos e dificuldade na interação social, que afeta o desenvolvimento da pessoa com TEA. Os transtornos começam na infância e tendem a persistir na adolescência e na idade adulta. Na maioria dos casos, segundo os dados, as condições são aparentes durante os primeiros cinco anos de vida.

Não há só um tipo de autismo, mas muitos subtipos, que se manifestam de uma maneira única em cada pessoa. É tão abrangente que se usa o termo espectro pelos vários níveis de comprometimento, uma vez que há desde pessoas com outras doenças e condições associadas, como deficiência intelectual e epilepsia, até pessoas independentes, com vida comum, algumas nem sabem que são autistas, pois jamais tiveram diagnóstico.

A data, desde 2019, faz parte do calendário de Vargem Grande do Sul. O projeto de lei de iniciativa do então vereador Wilsinho Fermoselli (Democratas) foi aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB). Pela proposta, para marcar a data, a prefeitura deve realizar eventos, seminários, palestras e ações de conscientização dos direitos das pessoas com transtornos do espectro autista.

Campanha Nacional

O tema da campanha nacional deste ano para o Dia Mundial de Conscientização do Autismo é “Valorize as capacidades e respeite os limites!”, destacando a importância de reconhecer e respeitar as habilidades e as particularidades de pessoas com transtorno do espectro do autismo (TEA).

Esse tema vem acompanhado pela hashtag #AutismoValorizeCapacidades, incentivando a sociedade a olhar além das dificuldades comumente associadas ao autismo e a valorizar o potencial único de cada indivíduo.

