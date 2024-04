Inscrições para Univesp terminam na segunda

As inscrições para o Vestibular Univesp 2024, do Polo de Vargem Grande do Sul, terminam na segunda-feira, dia 8. As inscrições tiveram início em 6 de fevereiro.

A Prefeitura de Vargem Grande do Sul através do Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho informa que o Vestibular oferece nove cursos e, para o Polo de Vargem Grande do Sul, estão sendo ofertadas 42 vagas no total, sendo 14 vagas por eixo.

O Polo de Vargem fica localizado na Rua São Braz, nº 200, no Jardim Santa Terezinha. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 99743-5952, com Ana Cláudia, ou pelo site www.univesp.br. A portaria e o cronograma podem ser conferidos pelo link https://univesp.fatvestibulares.com.br/home/.

Na área de Licenciatura, há os cursos de Letras, Matemática e Pedagogia. No eixo de Computação, há Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação. Em Negócios e Produção, há Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais.

Em caso de dúvidas ou dificuldades com a inscrição do vestibular, o candidato deve entrar em contato na Central de Atendimento da Fundação Vunesp das 8h às 18h, em dias úteis, pelo telefone (11) 3874-6300.

Foto: Divulgação