Handebol de Vargem disputou estreia da Liga Jandaia

As equipes de Handebol de Vargem Grande do Sul estiveram em Mococa para a estreia da Liga Jandaia, no último sábado, dia 30.

Na ocasião, quatro categorias de Vargem foram inscritas. As equipes Mirim até 12 anos venceram os seus jogos e as equipes Infantil até 14 anos foram derrotadas na estreia.

Na primeira partida da rodada, na categoria Mirim Masculino, até 12 anos, venceu a partida contra a equipe de Guaxupé (MG) por 7 a 3. O atleta Theylor, de Vargem, foi eleito o jogador da partida, com quatro gols. O atleta Pedro fez dois gols e João Vitor um. A equipe Mirim volta à quadra no próximo dia 20, em Louveira (SP), quando participa da primeira etapa da Liga do Interior.

Na segunda partida, as meninas fizeram bom jogo na categoria Infantil Feminino, até 14 anos, também enfrentando Guaxupé. A equipe teve desfalque das garotas de 13 anos e jogaram com suas atletas da equipe mirim. Com muita luta, fizeram um ótimo segundo tempo, mas no final a vitória ficou com as adversárias, por 11 a 6. Vargem contou com seis gols de Kemilly. As atletas retornam à quadra contra Poços de Caldas, também pela Liga Jandaia, no dia 13 deste mês.

Logo na sequência, as meninas enfrentaram novamente Guaxupé, dessa vez na categoria Mirim. Apesar do cansaço, as atletas que jogaram em sequência, impuseram um ótimo ritmo de jogo, ficando com a vitória por 13 a 5. A destaque da partida foi a atleta Kemilly, com sete gols. Fernanda marcou três gols, Ludmila dois e Giovana um. A equipe Mirim também enfrenta o time de Poços de Caldas no próximo jogo da Liga.

Na última partida do dia, o Infantil Masculino foi derrotado, após não conseguir jogar bem e cometer muitos erros. A vitória foi da equipe de Jaboticabal (SP) por 9 a 7. Vargem contou com três gols de Pedro, dois de Kaiky e dois de Murilo. A equipe Infantil tem sua estreia na Liga do Interior como próximo compromisso, no dia 21, quando viajam até Tatuí (SP) para a disputa da primeira etapa da competição.

Neste sábado, dia 6, as equipes sub 13 do Handebol de Vargem Grande do Sul estreiam na Liga Guidorizzi de Handebol de Base, também na cidade de Mococa.

Fotos: Arquivo pessoal