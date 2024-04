Jovem morre em acidente de moto no Jd. Fortaleza

Luiz Gabriel não resistiu aos ferimentos causados pelo acidente ocorrido neste sábado, dia 6 de abril, no Jd. Fortaleza, quando por volta das 11hs, a moto Yamaha que dirigia pela Rua João da Silva Ribeiro, colidiu com um Gol que trafegava pela Rua Mato Grosso e ao adentrar na rua em que a vítima dirigia, no cruzamento, colidiu com a moto que vinha em sentido contrário.

O jovem tinha 20 anos de idade, era ex-aluno da Escola Achiles Rodrigues e na garupa trazia sua irmã de 13 anos, que também se feriu no acidente. Ambos foram socorridos pelo SAMU, levados ao Hospital de Caridade, onde segundo informações Luiz Gabriel teria passado por uma cirurgia, mas infelizmente veio a óbito. Sua irmã também teria sofrido ferimentos graves e deveria ser transferida para um hospital de Ribeirão Preto.

Além do SAMU, também participaram dos socorros a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar esteve no local fazendo os levantamentos necessários para a realização da ocorrência e apurar as causas que levaram ao trágico acidente.

Foto: Reprodução Redes Sociais