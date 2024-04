Vargem registra 2.421 casos de dengue

Os casos de dengue em Vargem continuam subindo. De acordo com o informado pela Prefeitura Municipal, até quarta-feira, dia 3, último balanço, haviam 2.421 casos positivos da doença. Das 4.770 notificações registradas, 2.349 casos deram negativo. A cidade entrou em Estado de Emergência de Saúde Pública em razão da Epidemia de Dengue em fevereiro e desde março as pessoas com sintomas de dengue estão sendo atendidas ao lado do SAMU, das 8h às 20h, todos os dias.