Apesar da chuva, povo foi ao 7º Torneio de Pesca

A semana foi de muita chuva e no dia anterior ao torneio, na quinta-feira, choveu a noite toda, tornando a água da Represa Eduíno Sbardellini barrenta. Como consequência, os peixes não estavam ativos, principalmente as tilápias, atrapalhando a pescaria dos mais afeitos ao esporte e que foram ao 7º Torneio de Pesca de Vargem Grande do Sul realizado na Sexta-feira Santa, dia 29 de março com a intenção de fisgar uma boa quantidade de peixes. Mesmo assim, milhares de pessoas compareceram na represa e muitas famílias aproveitaram o dia para pescar e para curtir uma manhã de lazer.

A Prefeitura Municipal montou uma infraestrutura no local com tendas distribuídas ao redor da represa, banheiros químicos, brinquedos infláveis para a criançada, distribuição de sorvetes, premiação para as categorias e sorteio de brindes oferecidos pelo comércio local.

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) e o vice Celso Ribeiro (Republicanos) estiveram presentes no ato, além de outras autoridades, diretores e funcionários da prefeitura. Amarildo, entusiasta do torneio criado na sua administração, percorreu todo o entorno da represa, cumprimentando os presentes e incentivando os pescadores. O torneio é uma iniciativa do Departamento do Meio Ambiente e tem a participação de outros departamentos da prefeitura que ajudam na realização do evento que está na sua sétima edição.

Além da população vargengrandense, muitas pessoas de outras cidades participaram do torneio e alguns conseguiram levar peixes para a casa. Para o torneio, foram soltos na represa na quinta-feira, dia 28, 1.500 kg de tilápias adultas, pesando entre 800 gramas e 1 kg cada, e 200 kg de patingas, pesando entre 1 a 2 quilos cada.

Recebeu o troféu de Melhor Traje na categoria mirim Henrique Menegueti, Luiz Menegueti Neto, Arthur Aureglieti Ribeiro, Miguel Aureglieti, Isabela Vitória Umbelino, Ana Clara Arnaldo e Carlos Daniel Arnaldo. Na categoria mulher, Alessandra dos Santos e Solange Sabino.

Quem venceu a categoria de Pescador Melhor Idade no masculino foi Antônio Carlos Aliende. A premiação da categoria Pescador Mais Jovem foi dada a Miquéias Felipe, de 1 ano e 10 meses.

O troféu de Maior Peixe na categoria masculina ficou com Cleiton Daniel, medindo 0,55 cm, já na categoria feminina, quem venceu foi Silene Ramos, medindo 0,38 cm. Os dois também ganharam o troféu de Peixe Mais Pesado. O peixe de Daniel pesou 1,695 kg e o de Silene, 785 gramas.

Os números sorteados para ganharem os brindes foram 0005, 0212, 0260, 0282, 0548, 0628, 0629, 0728, 0746, 0754, 0774, 0783, 0851, 0933, 0953, 0970, 0971, 0984, 1123, 1249, 1259, 1291, 1323, 1352. A prefeitura informou que os brindes sorteados podem ser retirados no Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, localizado na Rua José Bonifácio, nº 813, no Centro, das 13h às 17h.