Após vítima falecer, Polícia prende rapaz por homicídio qualificado

Um homem de 20 anos foi preso por homicídio qualificado pela Polícia Civil de Vargem Grande do Sul nesta terça-feira, dia 9.

A investigadora de polícia Roberta e o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior deram cumprimento ao mandado de prisão temporária.

Na última semana, na quarta-feira, dia 3, foi registrado um boletim de ocorrência sobre tentativa de homicídio, tendo como vítima um rapaz de 32 anos. Até então, o autor dos fatos era desconhecido.

O crime ocorreu no dia 31 de março, na Avenida Brasil, porém a mãe da vítima só registrou o fato três dias depois, quando as investigações para apuração do ocorrido tiveram início. Devido à gravidade das lesões, a vítima estava internada em estado de coma na Santa Casa de São João da Boa Vista.

À Gazeta de Vargem Grande, a Polícia Civil informou que durante as investigações, foi apurado o autor do crime, bem como sua motivação, quando encontraram uma testemunha que presenciou a tentativa de homicídio.

Nesta segunda-feira, dia 8, a vítima acabou indo a óbito e, por estas razões, foi pedido pela prisão temporária do agressor. O pedido foi decretado nesta terça, quando a prisão foi efetuada.

O capturado foi recolhido à Cadeia Pública de São João da Boa Vista e as buscas prosseguem visando a conclusão das investigações. Segundo a polícia, a motivação do crime foi fútil, relacionada à venda de uma bicicleta e a vítima não teve qualquer chance de defesa.