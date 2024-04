Anos “1970” – Desfile na SBB

Ao ler a reportagem da Gazeta de Vargem Grande, sobre o sucesso da vargengrandense “Marina Costa” no mundo da moda, com a grife “Mnisis e abertura de sua primeira loja física em São Paulo, nos recordamos do desfile realizado em nossa terra nos anos “1970”.

O evento ocorreu na Sociedade Beneficente Brasileira – SBB, no princípio dos anos “1970”, época em que o atuante casal Professora Eyre Maria Valsecchi Tatoni e Professor Pedro dos Santos Tatoni eram integrantes de sua diretoria.

Lembramos que a sociedade vargengrandense prestigiou o desfile, que teve apresentação de belas roupas, ostentadas pelas modelos, coordenadas pelo artista Ankito.

Ao final, houve a apresentação da cantora, compositora e instrumentista Nora Ney, que foi muito aplaudida.

Saudades!