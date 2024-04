Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Fotos: Arquivo Pessoal

Faleceu Benedicto da Silva, aos 84 anos de idade, no dia 20 de abril. Deixou a esposa Divina Marcelina da Silva; o filho Paulo; nora; netos e bisnetas. Foi sepultado no dia 20 de abril, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Teresa Nogueira Cipola, aos 79 anos de idade, no dia 21 de abril. Viúva de Luiz Cipola; deixou os filhos Maria Terezinha, Zilda de Fátima, Antônia Sueli, Eliana Aparecida, Lúcia Helena e Luís Antônio; os genros Antônio Carlos, José Luís, Moacir Roberto e José Sérgio; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 22 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Rosana Silva dos Santos, aos 49 anos de idade, no dia 24 de abril. Deixou irmãos e sobrinhos. Foi sepultada no dia 25 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Theresa Gomes Ranzani, aos 97 anos de idade, no dia 21 de abril. Viúva de Pedro Ranzani; deixou o filho Pedro Roberto – era mãe também de José Ricardo -já falecido. Deixou as noras Mafalda Lago e Ana Rosa; os netos Ezequiel e Juliana e as bisnetas Ana Júlia e Laura. Foi sepultada no dia 22 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Nair Corrêa Cristóvão, aos 77 anos de idade, no dia 23 de abril. Viúva de Benedito Dias Ferreira; deixou os filhos Luiz e Esmeralda; a nora Rosa; genro e netos. Foi sepultada no dia 24 de abril, no Cemitério da Saudade.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Francisco Sérgio Franceschi, aos 75 anos de idade, no dia 19 de abril. Deixou os filhos Gustavo e Ana Luísa; genro; nora; netos e irmãos. Foi sepultado no dia 20 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Dirce Boldrim Mariano, aos 89 anos de idade, no dia 20 de abril. Deixou os filhos Isabel, Marisa, Denise, Paulo e Silvia; genros; nora; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 21 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Bruno Henrique dos Santos, aos 20 anos de idade, no dia 21 de abril. Deixou os pais Vera Lúcia Alves dos Santos e Anderson Luiz de Carvalho e os irmãos Luana, Luiz Felipe e Vinícius. Foi sepultado no dia 21 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Evanita Célia Ventali, aos 63 anos de idade, no dia 22 de abril. Deixou os filhos Cintia, Marcos, Evonete, Alexandre, Alan e Davi; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 23 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Celi do Carmo Scapin Ferreira, aos 81 anos de idade, no dia 22 de abril. Deixou os filhos Maria Antônia, Rita de Cássia e Paula Cristina; e os netos Paulo Roberto, Maria Fernanda e Aline. Foi sepultada no dia 23 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Celso Henrique dos Santos Teles, aos 61 anos de idade, no dia 25 de abril. Deixou a esposa Maria Aparecida Fantim Teles; o filho Rafael; a nora Juliana e netos. Foi sepultado no dia 25 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Jayme Costa Bastos, aos 87 anos de idade, no dia 25 de abril. Deixou as filhas Rosana, Roseli e Patrícia; genros; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 26 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Maria Amélia de Souza Dias, aos 75 anos de idade, no dia 1º de abril. Foi sepultada no dia 2 de abril, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Celso Passoni, aos 78 anos de idade, no dia 8 de abril. Foi sepultado no dia 8 de abril, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Limerci Américo da Silva, aos 72 anos de idade, no dia 16 de abril. Foi sepultado no dia 16 de abril, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Almir Rogério dos Santos, aos 47 anos de idade, no dia 13 de abril. Foi sepultado no dia 16 de abril, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu José Carlos Teodoro, aos 64 anos de idade, no dia 24 de abril. Foi sepultado no dia 24 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria do Carmo Rosa, aos 89 anos de idade, no dia 26 de abril. Foi sepultada no dia 26 de abril, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.