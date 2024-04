Cooperbatata distribuiu mais de R$ 3 milhões aos cooperados

A Cooperativa dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul-Cooperbatata publicou na página 4, da edição da semana passada no jornal Gazeta de Vargem Grande, no dia 6 de abril, o demonstrativo do resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022.

Também na página 5 da mesma edição, publicou uma prestação de contas do ano de 2023, onde enfatiza que superando as expectativas “em um ano desafiador para o setor agropecuário”, a cooperativa finalizou o ano de 2023 com uma receita superior a R$ 555 milhões, com sobras de R$ 22.341.281,00.

Uma verdadeira conquista, como consta na página, que permitiu à Cooperbatata, hoje tendo na sua presidência os produtores Lucas Lemos Ranzani (presidente) e Carlos Alberto Benaglia de Oliveira (vice-presidente), realizar a distribuição das sobras aos cooperados no montante de R$ 3.606.297,00.

Fundada em 1999, por um grupo de cerca de 50 produtores que resolveram criar a cooperativa para suprir suas necessidades agroquímicas, após a experiência exitosa da criação da Associação dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul, tendo na liderança o produtor Carlos Alberto de Oliveira Filho, o Betão, falecido em 2020, o compartilhamento de resultados com os cooperados é um dos pilares da Cooperbatata, “que preza pela honestidade e transparência em todos os seus processos”.

Este ano comemorando 25 anos de sua existência, a Cooperbatata atualmente conta com 365 cooperados de diversas regiões dos estados de São Paulo e Minas Gerais, trabalhando com as culturas de batata, cebola, beterraba, milho, soja, sorgo, citros, dentre outras, consolidando a Cooperbatata como uma cooperativa multicultura.