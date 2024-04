Gente e Fatos

Nascimento de Lucas Henrique

O casal Ana Carolina Franchi de Oliveira Fabris e Leonardo Farinha Fabris curte desde o dia 28 de fevereiro, a chegada do primogênito Lucas Henrique na maternidade do Hospital Unimed em São João da Boa Vista, que pesou 3,250 kg e mediu 47 cm. Além de promover Ana Carolina e Leonardo a papais, o nascimento do pequeno Lucas encheu de alegria os avós maternos Aparecida de Fátima Franchi Correa e Aparecido Celso Corrêa, os paternos Ana Cristina Farinha Fabris e Leandro Silveira Fabris e demais familiares

Aniversário de Lucas e Heloisa Muniz

Fotos: Angelino Jr

Lucas Henrique Muniz de Lima ficou mais velho no dia 26 e sua irmã Heloisa Muniz de Lima trocou de idade no dia 28. Para celebrar os aniversários, seus pais Roberta Eloiza e Weslei Francis reuniram familiares e amigos na chácara Arena Ceará, no dia 30, onde receberam os mimos especialmente dos pais e dos avós Roberto e Laudiceia