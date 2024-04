Painel: Contra a vacinação da Covid

Mau exemplo

A Câmara Municipal na última sessão foi palco de como se comportam alguns políticos que deveriam dar exemplo pelo cargo que ocupam e responsabilidade junto à população, mas que infelizmente agem totalmente ao contrário. Usando do espaço público para difundir inverdades, posam como machões e donos da verdade e colocam em risco a vida das pessoas.

Contra a vacinação da Covid

Todo mundo é ciente do que foi a epidemia da Covid, que ceifou milhões de pessoas no mundo e no Brasil mais de 700 mil pessoas, segundo dados do Ministério da Saúde desde que foi registrado o primeiro caso no país. “Um número que compreende todas as trajetórias interrompidas e famílias enlutadas. Milhares delas poderiam ter histórias diferentes com uma ação simples: vacinação. No combate da maior crise sanitária da história do país, a ciência comprova que a principal forma de proteção contra casos graves e óbitos é a vacina”, adverte o Ministério.

Itaroti se manifestou contra a vacinação

O vereador Celso Itaroti (PSD), também pré-candidato a prefeito nas eleições de outubro, ao discutir sobre o assunto vacinação de crianças contra a Covid 19, falou em alto e bom som que ele é contra e que não vacinaria sua filha contra a Covid 19. “Eu jamais colocaria vacina em minha filha”, bradou.

Magalhães também comentou ser contra

Embora não tivesse feito uso da palavra, nos comentários feitos sobre a questão levantada por Itaroti, o vereador Magalhães (PL), se manifestou entre os colegas que também era contra a vacinação da Covid em crianças. Magalhães também é pré-candidato a prefeito e defende as mesmas ideias de seu líder, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Desinformação pode matar

Ainda no site do Ministério da Saúde podemos ler que grupos antivacina afirmam, encabeçados por discursos de alguns profissionais de saúde sem nenhuma comprovação científica ou fonte confiável, que o imunizante oferecido pelo SUS à população infantil é prejudicial à saúde e foi, inclusive, proibido nos Estados Unidos. Isso é falso.

Vacinas Seguras

“É importante destacar que as vacinas atualmente em uso pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde continuam oferecendo proteção contra formas graves e óbitos pelas variantes atualmente em circulação. Portanto, os grupos aptos a recebê-las não devem adiar a vacinação. Vacinar com produtos desenvolvidos a partir da cepa original é melhor do que não vacinar e deixar as pessoas suscetíveis e vulneráveis à infecção e suas complicações, incluindo morte pela covid-19”, diz o Ministério da Saúde.

Favoráveis à vacinação

Aparteando a fala de Itaroti, o vereador Canarinho (Cidadania) se colocou a favor da vacinação infantil, afirmando que “se você ama seu filho, você vacina”. O vereador Itaroti contestou Canarinho. A presidente da Câmara, vereadora Danutta, ao fazer uso da palavra, se mostrou totalmente favorável à vacinação infantil da Covid, dizendo inclusive que suas filhas tinham recebido as mesmas.