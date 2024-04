União de Itaroti e Rossi fortalece a oposição

Como já divulgado pela Gazeta de Vargem Grande na edição do dia 30 de março, na coluna Painel, o ex-prefeito Celso Itaroti que fez sua carreira política no PTB, partido que o elegeu prefeito e por várias vezes vereador, deixou o partido para se filiar no Partido Social Democrata (PSD). A filiação aconteceu no dia 27 de março, no Palácio dos Bandeirantes na presença do secretário Gilberto Kassab, atual presidente nacional do partido.

Também esteve presente no ato o ex-prefeito José Carlos Rossi, atual presidente do PSD em Vargem Grande do Sul e que disputou o cargo de prefeito na última eleição municipal obtendo 7.306 votos, 34,29% dos votos válidos, perdendo para o prefeito Amarildo Duzi Moraes, que obteve 14.002 votos, perfazendo 65,71% da votação.

A ida de Itaroti para o PSD fortalece a oposição à administração do prefeito Amarildo e também dos candidatos a prefeito que ele deve apoiar em outubro, Celso Ribeiro (Republicanos) e Guilherme Nicolau (MDB), que tudo indica, será seu candidato a vice nas eleições municipais deste ano.

A grande dúvida que fica na união de Itaroti e Rossi é de quem vai sair na cabeça como candidato a prefeito e quem vai de vice.

Nos meios políticos de Vargem o assunto é muito comentado e debatido. Uns acreditam que por Rossi ter um bom cargo junto ao Sebrae, órgão ligado ao secretário de Governo de São Paulo, Gilberto Kassab, que ocupa um posto-chave de comando junto ao governador Tarcísio Freitas, ele não estaria disposto a abrir mão do mesmo para se aventurar novamente na política, correndo o risco de perder as eleições como candidato a prefeito.

Também as mesmas fontes comentam que Kassab é que determinaria quem seria o candidato do PSD a prefeito e estaria apostando as fichas em Itaroti. Argumenta-se que havendo impedimento da candidatura de Itaroti, Rossi poderia inclusive levar o PSD de Vargem a apoiar a candidatura do vereador Magalhães a prefeito, pré-candidato pelo PL de Jair Bolsonaro.

Mas, Rossi tem feito política constantemente na cidade, embora tenha fechado seu escritório local, que na eleição passada lhe dera bom suporte de contato junto aos eleitores. E diz nas conversas que ele será o candidato a prefeito.

Itaroti tem intensificado sua campanha fazendo cerrada oposição ao prefeito Amarildo, principalmente utilizando o cargo de vereador e se posicionando neste sentido durante as sessões de Câmara, o que sinaliza sua vontade de ser ele o candidato a prefeito pelo PSD, mas pesa contra seu desejo, a possibilidade de ser barrado pela Lei da Ficha Limpa devido a processos que responde na Justiça, como a última condenação penal no caso da compra de equipamentos para a Escola Ozinar Coracini, confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ), um órgão colegiado.

Pode ser também que a decisão a ser tomada por ambos seja abalizada por pesquisas eleitorais que apontariam qual deles estaria na frente e em melhores condições de vencer o pleito em Vargem Grande do Sul e ser o próximo prefeito municipal da cidade.

Outro personagem político que pode tentar chegar à prefeitura, é o advogado Hugo Cossi, que se filiou ao PSB que tem na sua presidência também o ex-vice prefeito Zé da Kibon. Pode ser que daí saia uma chapa, ou, há rumores que Zé da Kibon estaria se aproximando da candidatura de Celso Ribeiro, de quem no passado já foi vice-prefeito e fizeram uma verdadeira revolução na política da cidade naquela época.

Janela partidária expirou ontem e movimentou o cenário político

O vereador Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho, passou os últimos dias trabalhando muito a questão da mudança de políticos de um partido para outro, visando as eleições municipais de outubro deste ano. É que ontem, sexta-feira, dia 5 de abril, foi o último dia para a troca de legenda dos atuais vereadores que pretendem concorrer às Eleições Municipais de 2024, a chamada janela partidária.

Também Canarinho, que foi eleito pelo PSDB e presidiu o partido por vários anos, mudou-se para o partido Cidadania, de quem passou a ser o presidente da Comissão Provisória e pelo qual deve disputar a reeleição este ano.

Também ajudou a organizar outros partidos, uma vez que termina neste sábado o prazo de filiação para quem deseja se candidatar aos cargos de prefeito, vice e vereador nas eleições municipais do dia 6 de outubro.

Conforme apurou o jornal, os 13 vereadores da Câmara Municipal com a nova configuração política ficaram assim filiados: No Republicanos, continuam filiados os vereadores Danutta, Fernando Corretor e Maicon. Já no partido Cidadania, filiaram-se os vereadores Canarinho, Serginho da Farmácia, que estavam no PSDB e Bertoleti, que deixou o PSD. No PSD estão filiados os vereadores Itaroti, até então filiado ao PTB, Parafuso e Célio Gordo, que deixou o PSB para se abrigar na nova legenda junto com Celso Itaroti.

No partido Podemos, filiaram-se os vereadores Gláucio Santa Maria, que era do União Brasil e Paulinho da Prefeitura. No PL, filiou-se o vereador Magalhães, que era do União Brasil e no MDB o vereador Guilherme Nicolau.

Como ficam as forças políticas da cidade

Com a aproximação das eleições municipais e as recentes filiações partidárias, o quadro político do município começa a tomar uma configuração mais clara.

Pelo que a reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande pode apurar, estão lançadas as pré-candidaturas de Itaroti e Rossi para prefeito, tendo como partido o PSD, onde passam a atuar os vereadores Parafuso, Célio Gordo e o próprio Itaroti.

Já a pré-candidatura do vereador Magalhães a prefeito, teria o apoio do PL e também do PP, segundo comenta-se nos meios políticos da cidade. Não se sabe se Magalhães conseguiu até o momento aglutinar outros partidos na sua pré-candidatura. Ele estaria tendo dificuldades em conseguir um vice, no entanto, comenta-se que seu vice poderia sair dos quadros do PP, no caso, o pastor Juliano.

A pré-candidatura de Celso Ribeiro, que filiou-se recentemente no Republicanos, até o momento é a que está com mais partidos e vereadores a apoiá-la. Celso conseguiu trazer para junto da sua candidatura o vereador Guilherme Nicolau, do MDB, que até então cogitava sair candidato a prefeito e deverá ser seu vice e ter o apoio dos vereadores Fernando Corretor, Danutta, presidente da Câmara Municipal e Maicon, todos filiados também ao Republicanos.

Ainda formou uma aliança com o partido Cidadania, que tem os vereadores Canarinho, Serginho da Farmácia e Bertoleti e o Podemos com os vereadores Gláucio Santa Maria e Paulinho da Prefeitura. Ao todo Celso Ribeiro e Guilherme já contariam com o apoio de suas pré-candidaturas de oito vereadores, que provavelmente vão disputar a reeleição em outubro, fortalecendo as candidaturas que têm também o apoio do atual prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB).

Partidos organizados

Na Justiça Eleitoral consta atualmente cerca de 13 partidos organizados em Vargem Grande do Sul e em condições de lançar candidatos a prefeito, vice e vereadores. Nesta relação estão o Republicanos, presidido por Alex Mineli, o PL cujo presidente é Eduardo Gonçalves Taú, o PSD, presidido pelo médico Antônio Carlos Ranzani, o União, cujo presidente é Robson Ribeiro, o PRTB de Carlos Sérgio Malaguti, o PP que tem como presidente Daniel de Souza Matosinhos, o PT dirigido por Claudemir Emilio, o PSB, cuja presidência está a cargo de José Ricardo Buosi (Zé da Kibon), o PRD, que tem como presidente Diogo Antônio Martins, o Cidadania, presidido por Carlos Eduardo Scacabarozi (Canarinho), o Podemos cujo presidente é Jercio Alexandre Beloni Junior, o DC, que tem na presidência Jéssica Helena do Nascimento, o Solidariedade presidido por João Roberto Brochado e o MDB de Guilherme Nicolau.

Todos estes partidos poderão lançar candidatos a vereador, o que deverá ser um número bem expressivo de candidatos na próxima eleição, certamente passando de cem postulantes ao cargo de vereador da Câmara Municipal, onde somente serão eleitos 13 vereadores a representar a população vargengrandense.

Fotos: Redes Sociais