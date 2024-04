Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Maria Adelina Bussi, aos 86 anos de idade, no dia 28 de março. Viúva; deixou filhos; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 29 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Jair Apparecido Gabricho, aos 88 anos de idade, no dia 31 de março. Deixou a esposa Lourdes Spósito Gabricho; os filhos Jair Spósito, Elisabete, Neide, Isio e Nilton; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 31 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Roberto Romano Felippe, aos 87 anos de idade, no dia 30 de março. Viúvo de Maria Aparecida da Cunha Felipe; deixou as filhas Maria Elisabete e Rita; os netos Marcos, Olivia e Pedro; os bisnetos Gabriel e Rafael. Foi sepultado no dia 30 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Aparecida da Silva Nogues, aos 70 anos de idade, no dia 29 de março. Deixou a mãe Antônia Chiqueti da Silva; as filhas Carmen e Camila e netos. Foi sepultada no dia 30 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Carlos Rodrigues, aos 60 anos de idade, no dia 1º de abril. Deixou a mãe Divina da Silva; a esposa Cássia; a filha Deise; e os netos Daila, Isabela, Bruno e Anthony. Foi sepultado no dia 2 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Aparecida Delgado Valverde, aos 80 anos de idade, no dia 5 de abril. Foi sepultada no dia 5 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria de Lourdes Pereira, aos 74 anos de idade, no dia 4 de abril. Viúva de José Rafael Pereira; deixou a filha Elaine; o genro Edmilson; os netos Juninho, Lucas, Aline e Willian; e os bisnetos Lívia e Denis. Foi sepultada no dia 5 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Laércio Moneda, aos 69 anos de idade, no dia 3 de abril. Deixou irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 4 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em Divinolândia

Faleceu Norma Madrini de Souza no dia 28 de março, em São Paulo, onde estava residindo, aos 91 anos. Viúva de Antônio Pereira de Souza deixou os filhos Antônio Carlos, Maria, Angélica, Francisco, Irene, Antônio, Silvia, Sandra e Norma; noras, genros, netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 29, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Álvaro Tomaz Rosa. Foi sepultado no dia 7 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Luis Eduardo Martimbianco. Foi sepultado no dia 16 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu João Baptista Passoni. Foi sepultado no dia 27 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Valdir Dias, no dia 24 de março. Foi sepultado no dia 24 de março, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu José Romão de Moraes, no dia 30 de março. Foi sepultado no dia 31 de março, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Sebastião Borges, no dia 3 de abril. Foi sepultado no dia 3 de abril, no Cemitério Municipal de Divinolândia.