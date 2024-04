Obreiros do Bem adia evento

A Fraternidade Espírita Obreiros do Bem havia programado um evento de Arte Cura, neste sábado, dia 13, às 17h. No entanto, cinco integrantes do grupo estão doentes e o evento não poderá ser realizado neste sábado.

À Gazeta de Vargem Grande, a Fraternidade Espírita Obreiros do Bem informou que o evento será divulgado novamente em data oportuna.

A Associação Espírita Domingo Rímoli (AEDR), a União Espírita de Ribeirão Preto (UERP) e a Mocidade Espírita de Mococa (MEM) foram convidadas para um trabalho de pintura mediúnica, música, psicografia, poesia e energias de cura. Toda a renda arrecadada com a venda dos quadros será convertida para a obra assistencial da AEDR. Quando o evento for remarcado, toda a comunidade será convidada a participar.