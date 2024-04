Munícipe pede construção de cemitério de animais na cidade

Na última sessão da Câmara Municipal, na terça-feira, dia 2, uma munícipe ocupou a tribuna livre para debater sobre a construção de um Cemitério de Animais em Vargem Grande do Sul. Em fevereiro, o requerimento nº 12/24, do vereador Gláucio Santa Maria Gusman (União Brasil), questionando se há a possibilidade de destinar uma área pública para a criação de um cemitério para animais domésticos e de estimação na cidade, foi aprovado pelos vereadores.

Lucileide Batista Vieira contou que perdeu um de seus cachorros no ano passado e, desde então, tem lutado por um local para enterrar os animais de estimação quando falecem. Na sessão, ela disse que precisou conciliar o luto a procurar o que fazer com o corpo de seu pet.

Para a mulher, é preciso ter um local digno para enterrar os animais que, em toda a sua vida, apenas levam alegria a seus donos. “Eles só dão amor, você pode passar o dia todo fora e eles sempre te recebem da mesma forma. Nós humanos, temos as empresas que são responsáveis por todo funeral. E o pet? Para onde ele vai? Moro em um local onde tive condição de dar um fim digno a ele, mas através das redes sociais comecei a visualizar pessoas em desespero buscando o que fazer”, disse.

A munícipe contou que contatou o vereador Gláucio quando teve a ideia do cemitério de animais e foi apoiada pelo mesmo. Ela comentou que muitas pessoas acham necessário a construção de um cemitério para os animais de estimação, pois hoje são como um membro da família. “Já há jurisdição de guarda compartilhada quando um casal tem um animal em comum. Então é emergencial”, comentou.

Lucileide pontuou que aparelhos de celulares e pilhas têm descarte correto e consciente. “Estamos falando de vida, de um ser que apenas viveu para te amar. Ele não pediu nada a você, depende de você para comer e viver. Nós cuidamos com lacinho, banho e tosa e quando morre vai para o lixo? Quem não tem um animal de estimação, já não teve ou terá? Ele é companheiro de pessoas que são solteiras, de idosos, servem de terapia em hospital, então temos obrigação mínima de dar um fim digno a esses animais”, pontuou.

A cidadã questionou aos vereadores o que ela e a população podem fazer para ajudar com este tema e pediu apoio aos demais vereadores para que o cemitério de animais saísse do papel. “Em conversa informal, eu e Gláucio pensamos que seria interessante a construção deste cemitério próximo a um local de adoção, porque o melhor momento para se adotar um animal é na fragilidade”, disse.

A presidente da Câmara Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos) agradeceu a presença de Lucileide e ressaltou que acha muito importante a participação popular para que a população como um todo entenda que o assunto é importante. Lucileide contou que Poços de Caldas e Matão (SP) já possuem projeto neste sentido. “É uma questão de saúde pública também, você não pode enterrar o animal em qualquer lugar, tem os lençóis freáticos”, comentou.

Gláucio reforçou que está à disposição e que sempre que é procurado, recomenda que a pessoa enterre o animal em seu quintal ou em um terreno conhecido, com área verde. “Seria muito legal a prefeitura fazer isso, pegamos um bichinho com amor e carinho, tem que ter um lugar digno para esses animais. Mandei para o prefeito e veio a resposta no dia 26 de março que será encaminhada a solicitação para o setor competente para análise. Mas vamos cobrar o prefeito e pedir que analise com carinho porque é uma questão muito importante”, disse.

Danutta pontuou que seria importante que o Executivo olhasse para o tema com carinho, já que foi pedido por requerimento e uma munícipe usou a tribuna para abordar o assunto.

Gláucio ressaltou que falará com o deputado Bruno Ganem (Podemos) para ver se é possível destinar um recurso para que isso seja feito. Ele relembrou a conquista da Clínica Veterinária Municipal.

O vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB), também parabenizou a munícipe. Ressaltou a importância dos animais para pessoas solteiras e também para idosos. Disse que pode contar com ele para apoiar a causa e também com os demais vereadores. “Que desaproprie uma área, que seja próximo ao abrigo que será construído, é uma hora de dor, mas é uma hora de se apaixonar, pegar outro animal”, disse.

Celso Itaroti Cancelieri Cerva (PSD) parabenizou Lucileide e disse que a solicitação e reivindicação dela é muito importante. “Sabemos a dificuldade que é, eu felizmente tenho um local, tudo certinho, mas tem gente que não tem um local. O problema também de se enterrar é o tipo de morte que ele teve, se foi vírus, se não foi, então tem que destinar em um local correto”, pontuou.

Abrigo Municipal

O vereador Gláucio fez uso da tribuna livre e disse que está com R$ 200 mil parado em São Paulo há 16 meses para a construção do Abrigo Municipal, aguardando o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) fazer a liberação. Pontuou que está torcendo para o valor ser liberado em breve para que os animais sejam retirados da rua.

Ele também ressaltou que nos dias 6 e 7 de julho, através do deputado Bruno Ganem e com sua intercessão, Vargem conquistou 300 castrações, que serão realizadas em um Castramóvel localizado na EMEB Mário Beni. Disse que em breve será divulgado como a população poderá fazer o agendamento.