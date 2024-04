Craques vargengrandenses – Bangu F.C.

Mario Poggio Jr.

A foto que ilustra a matéria representa o time “Bangu”, que mesclou talentosos jogadores que marcaram época em diferentes temporadas.

O Clube reunia amantes do futebol de diversas gerações de craques e jogou muitos amistosos na região (Itobi, São José do Rio Pardo, São Roque e Fazendas), com muito sucesso, conforme recordou o professor José Alberto Aguilar Cortez.

Com referência aos craques, os de nossa geração vão se lembrar de suas grandes atuações no Campeonato Municipal de 1965 (América – “Cabrita”; Bancários; Rio Branco; etc…); nas memoráveis partidas da Associação Atlética Vargeana, do XXI de Abril e de outros clubes locais; nos jogos pelo Palmeiras de São João da Boa Vista; no Dente de Leite organizado pelo senhor José Cortez; nas inesquecíveis “peladas” no campinho do Zecão, localizado na saída para a Grama; nos confrontos do Colégio Alexandre Fleming e da Escola Comercial D. Pedro II; etc…

Por fim, agradecemos a Nicole Nely Salvador que remeteu a foto para o jornal, exemplo que esperamos que seja seguido por outros, para resgatarmos a história da cidade.