Mais um passo foi dado para a construção das 300 casas populares

Continua avançando o processo para a construção do novo conjunto habitacional de Vargem Grande do Sul. No último dia 15 de março, uma técnica do CDHU, a engenheira Amanda A. Monchelatto Benjamin esteve vistoriando a área e foi recebida na ocasião pelo vice-prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) e pelo diretor de Obras Ricardo Bisco.

Durante a vistoria final, segundo o vice-prefeito, a engenheira tomou conhecimento sobre a viabilidade de o terreno comportar a construção de galerias de água pluvial, a facilidade de interligação de água e também de esgoto e se a área estava perto de bens públicos, como escola, postinhos de saúde, dentre outras prioridades necessárias para a construção do novo conjunto habitacional.

Segundo Celso Ribeiro, o terreno é muito bom, com leve declínio, facilitando a construção das casas, exigindo pouco alicerce. A área já foi doada para a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo-CDHU e tudo que era de responsabilidade da prefeitura já foi feito. Agora o processo corre na Secretaria da Habitação e a prefeitura está acompanhando de perto todo a tramitação do mesmo.

Conforme matéria já publicada pela Gazeta de Vargem Grande, a área de cinco alqueires de terra foi desapropriada em 2022 pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes, segundo o decreto nº 5.650, de 19 de agosto de 2022, no local denominado “Sítio Paineirinha”, na antiga Fazenda “Cachoeira”, de propriedade de Regina Célia Ranzani Trogiani e Outros.

O valor pago na ocasião pela área foi de R$ 2 milhões, dinheiro próprio dos cofres da prefeitura municipal, proveniente dos impostos pagos pelos contribuintes, dentre eles o IPTU, ISS, ITBI, dentre outros. Na área, próxima à Cohab I e ao Jardim Nova Canaã, serão construídas 300 casas populares. Com a vistoria realizada e a doação da área feita pela prefeitura ao CDHU, o próximo passo será a Secretaria de Habitação autorizar a abertura de inscrições para as casas populares.

10 anos sem casas populares

O último conjunto habitacional inaugurado em Vargem Grande do Sul, foi a Cohab Antônio Ribeiro Filho, mais conhecida como Cohab 6. Ela foi inaugurada no dia 16 de dezembro de 2014, quando Celso Itaroti Cancelieri Cerva (PTB) era prefeito. A construção das casas foi viabilizada e iniciada na gestão do então prefeito Amarildo Duzi Moraes (2009/2012) e as 256 casas foram repassadas em construção à gestão de Itaroti, que as finalizou e entregou aos seus novos moradores.

Mais casas populares

Conforme matéria publicada pelo jornal Gazeta de Vargem Grande em agosto de 2022, o prefeito Amarildo relatou que pretendia, ainda no final de 2023, desapropriar mais uma área, desta vez de três alqueires, nas proximidades da Vila Polar, para a construção de mais 200 moradias. Em setembro de 2023 o jornal Gazeta questionou a administração e recebeu a informação de que ainda não havia sido possível essa desapropriação, inclusive em razão da queda acentuada do repasse do ICMS.

Indagado esta semana sobre qual a previsão para a desapropriação de área para o novo conjunto habitacional, o prefeito Amarildo respondeu que por enquanto a situação econômica da prefeitura contina a mesma, ou seja, não haveria no momento reservas de dinheiro pra adquirir esta nova área.

Novos apartamentos

Com relação à construção dos prédios para moradias que seriam destinadas às famílias com renda de até 5 salários mínimos, cujo projeto de lei desafetando um terreno de área institucional, medindo 4.396,47 metros quadrados, no Conjunto Habitacional Alceu Morandin, ao lado da Creche Geraldo Cara Rinaldi, os vereadores já aprovaram, a prefeitura informou que o programa Nossa Casa da Secretaria da Habitação encontra-se ainda em fase de reformulação e a administração municipal já possui o convênio assinado, estando aguardando esta reformulação para abertura de nova licitação. O terreno foi dado em garantia à operação de crédito para viabilizar a construção de dois blocos de prédio onde seriam construídos os 76 apartamentos financiados pelo Programa Nossa Casa.