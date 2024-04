Com placa adulterada, rapaz recebia multas com moto roubada e foi pego

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira, dia 15, um homem de 24 anos por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e resistência, no Jardim Ferri.

Os investigadores Diego e Roberta, acompanhados do delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, receberam um boletim de ocorrência pela Delegacia Eletrônica, onde proprietário de uma motocicleta Yamaha/XJ6, de São Sebastião (SP), estava recebendo diversas multas em Vargem e alegava que o seu veículo nunca esteve na cidade.

Diante dos fatos, foram efetuadas pesquisas nos sistemas policiais e a equipe verificou que uma motocicleta do mesmo modelo e com o mesmo emplacamento, não acatou ordem de parada da Polícia Militar no dia 24 de março. No boletim elaborado pela PM, constava dados do condutor da motocicleta, que foram dados pela namorada que acabou sendo deixada pelo condutor enquanto ele fugia dos policiais.

Pelos dados, foi verificado que a motocicleta estava na garagem de sua residência e o rapaz foi localizado na via pública. Enquanto era levado, tentou descer da viatura e correr, sendo imediatamente detido pelos policiais, mesmo após resistir à prisão.

Em sua residência foi encontrada a motocicleta com a numeração de chassi parcialmente suprimida e sem a placa de identificação, porém com a numeração de motor intacta. Pela numeração, foi verificado que era uma motocicleta roubada em Araras (SP) em 26 de março de 2023, conforme boletim de ocorrência.

Foi dada voz de prisão pelos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e resistência. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.