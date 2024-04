Homem agrediu e ameaçou mulher de morte na frente dos filhos

Um homem foi preso por violência doméstica nesta terça-feira, dia 23, no Jardim Santa Marta, em Vargem Grande do Sul, por volta das 12h30. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, uma mulher, estava muito nervosa e chorando quando chegaram no local.

Ela contou que é casada e que seu marido chegou em casa drogado e agressivo. Segundo informou, após uma discussão por motivos fúteis, ele a agarrou pelo pescoço e ameaçou matá-la com uma faca.

Ela relatou que as agressões e ameaças ocorrem frequentemente e que deseja medidas protetivas contra ele. Disse que as agressões ocorreram na frente de seus filhos menores de idade.

O homem estava na casa, mostrava-se agressivo. Ele recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil. No local, foi registrado boletim de ocorrência de lesão corporal e ameaça, e o rapaz ficou preso.