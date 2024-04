Homem foi assassinado a tiros em São João

Um homem de 51 anos foi assassinado a tiros no último sábado, dia 20, em São João da Boa Vista. Oito dias antes, Rogério Costa Gabriel, vulgo Kajar, de 51 anos, havia sido baleado em um bar e sobrevivido.

O crime aconteceu na Rua Coronel Ernesto de Oliveira, no Centro, por volta de 16h55, e uma câmera de segurança gravou o crime. As imagens mostram o momento em que uma moto passa e um dos ocupantes atira contra ele. O rapaz saiu correndo, mas não resistiu aos ferimentos

Ao portal de notícias G1, o delegado Eduardo Hiago informou que a motivação e as identidades dos suspeitos são apuradas pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

Homem sobreviveu a tentativa de homicídio em bar

Rogério e uma mulher de 50 anos ficaram feridos após serem baleados na porta de um bar no dia 12 de abril. Imagens da câmera de segurança mostram o momento em que o casal, que estava em uma mesa na calçada, se assusta e tenta se proteger quando uma moto passa e a pessoa que está na garupa atira.

Eles correm para dentro do estabelecimento tentando se livrar dos tiros. Uma mulher que está no local se abaixa e uma criança corre para o fundo do bar.

A Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP) informou que o homem e a mulher ficaram feridos e foram encaminhados para a UPA, onde passaram por atendimento e receberam alta.