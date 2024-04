5ª Caminhada da Via Crucis acontece na quarta

A Caminhada da Via Crucis, que chega este ano em sua quinta edição, tradicionalmente acontece no Dia do Trabalho, dia 1º de maio. Neste ano, a data cai na próxima quarta-feira e os últimos detalhes já estão sendo alinhados pela Comissão Organizadora da Via Crucis.

A Via Crucis é um percurso de 12 km do Caminho da Fé que passa por Vargem Grande do Sul e este ano, a caminhada acontece com o tema ‘Caminhando com Jesus e Maria, queremos construir uma Sociedade Fraterna’. A expectativa da Comissão é de um público grande.

A edição tem início a partir das 5h30, no Monumento de Nossa Senhora Aparecida, com a bênção dos caminheiros e ciclistas e o encerramento da caminhada acontece na 15ª estação, no Monumento da Ressurreição, na Pousada da Cidinha, com a bênção final.

Diferente dos últimos anos, o horário de saída dos ciclistas este ano será junto com os caminheiros, às 5h30. A Comissão da Via Crucis pede para que os ciclistas não retornem o caminho pela mesma estrada, fazendo o retorno pela estrada do João Amaral.

De acordo com a Comissão Organizadora da Via Crucis, esse ano também haverá arrecadação de alimentos, que deverão ser entregues no Monumento de Aparecida, antes do início da caminhada. A expectativa de arrecadação é de 300 quilos de alimentos, que serão doados à Sociedade Humanitária.

Na recepção no monumento, a equipe da Via Crucis e atiradores do Tiro de Guerra vão colocar as pulseiras nos caminheiros e ciclistas para o sorteio de brindes que acontecerá na 15ª estação. No local, os alimentos serão recolhidos.

A Comissão informa que haverá lixeira em todas as estações e pede que os fiéis não joguem lixo nas estradas. Ambulâncias, motos do Departamento de Trânsito e carros de apoio estarão passando para auxiliar os que precisarem.

Durante todo o trajeto haverá distribuição de água e, em algumas estações, banheiros químicos foram instalados. A Comissão alerta que apenas as mulheres poderão utilizar os banheiros do Salão de Festas do Peroba.

Na 15ª estação, no Monumento da Ressurreição, na Pousada da Cidinha, haverá Praça de Alimentação com venda de salgado e refrigerantes. Os salgados vendidos serão pastel de pizza, carne, queijo e carne com queijo, espetinho de frango, coxinha, kibe, enroladinho de presunto e queijo e enroladinho de salsicha.

Como nos anos anteriores, haverá transporte gratuito saindo de diversos pontos da cidade, às 4h30 e às 5h da manhã. Os pontos são a Etec, Igreja Nossa Senhora Aparecida, Igreja Matriz de Sant’Ana, Cristo Redentor, Igreja Santo Antônio e Supermercado Novo Milênio.

Ao final da Caminhada, os ônibus partirão da Igreja do Peroba até os pontos da partida. A primeira turma sairá às 9h45 e a segunda às 10h30.

As inscrições para participação da caminhada já podem ser feitas pelo link https://linktr.ee/viacrucisvgsul. Neste ano, a inscrição será apenas digital, por isso é muito importante que os participantes preencham.