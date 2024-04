Casa Branca lança campanha para ajudar mulheres em estabelecimentos

A Prefeitura de Casa Branca lançou uma campanha especial na última semana. A campanha, intitulada ‘Estabelecimento Amigo da Mulher’, visa proteger e cuidar das mulheres.

Segundo o explicado, em situação de risco, a mulher deve falar ou fazer sinais para os funcionários do estabelecimento, que irão ajudá-la. “É mais uma forma de garantir a segurança e acolhimento das mulheres casa-branquenses”, disse.

A reunião com os empresários para explicar sobre o programa será na segunda-feira, dia 29, no CPP.

De acordo com a prefeitura, o selo ‘Estabelecimento Amigo da Mulher’ é uma certificação concedida a estabelecimentos comerciais que demonstram compromisso com a promoção da igualdade de gênero e com o atendimento qualificado.

“Esse selo é atribuído a locais que oferecem um ambiente seguro, respeitoso e inclusivo para mulheres, seja no ambiente de trabalho, no atendimento ao público ou em outras áreas relevantes. O objetivo é incentivar ações que contribuam para a promoção da equidade de gênero e para o combate à discriminação e à violência contra as mulheres”, disse.

“Os colaboradores devem prestar auxílio adequado às vítimas de assédio, abuso, violência e importunação, desde a saída do local em segurança até o acionamento da rede pública de saúde e segurança”, completou.