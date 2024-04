Após falha de motor, avião fez pouso forçado em São João

Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado na Rodovia Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em São João da Boa Vista, na tarde do último domingo, dia 21, por volta das 13h.

O piloto, Guilherme Censoni, de 44 anos, fazia um voo teste na aeronave modelo Pitts Experimental, quando o motor começou a falhar. O pouso forçado aconteceu no km 230 na Rodovia Adhemar Pereira de Barros (SP-340).

A gravação do pouso forçado foi feita por um motorista, que seguia no mesmo sentido. Felizmente, no momento do pouso não passava nenhum veículo e ninguém ficou ferido.