Festa da Padroeira de Casa Branca é durante o mês de maio

Durante todo o mês, a cidade de Casa Branca estará em festa para comemorar a 119ª Festa da Padroeira, Nossa Senhora das Dores. A comemoração acontece aos finais de semana, do dia 3 ao dia 26 de maio.

Muitos shows serão realizados. Na próxima sexta-feira, dia 3, haverá apresentação especial do Ballet Gaby Dance no recinto da festa e baile dançante com Capitelli com entrada franca no Salão Paroquial. No sábado, dia 4, o show é de João Mário e, no domingo, dia 5, da Orquestra Municipal Casa Branca, com o regente Maestro Agenor.

No dia 10, quem se apresenta é o grupo Só de Brincadeira, no dia 11 Renanzinho e no dia 12 Helinho Viola. No dia 17, é a vez de Pedro Nozela animar o público, no dia 18 Biré e no dia 19 Ministério Kerigma.

No dia 24, no recinto da festa haverá apresentação especial do Ballet Patrícia Saran e no salão paroquial haverá baile dançante com Capitelli, também com entrada franca. No dia 25, Julia e Juliana se apresentam e, no dia 26, César Randall.

Eventos

No dia 19, às 19h, haverá a coroação de Nossa Senhora pelo Ballet Patrícia Saran. No dia 25, às 18h, a coroação de Nossa Senhora será realizada pelo Ballet Gaby Dance. No dia 26, às 14h, haverá show de prêmios da Padroeira e no dia 9 de junho, às 14h, será realizado leilão de gado.

Programação religiosa

Em Casa Branca, nos dias 1º, 3, 8, 10, 15, 17 e 22 de maio haverá novena de Santa Rita de Cássia. No dia 1º, às 19h30, haverá missa em Honra a São José Operário e bênção dos trabalhadores.

Na sexta-feira, dia 3, às 18h é a Hora Santa do Apostolado da Oração e às 19h haverá missa com o padre Anderson Godoi, sendo o 1º dia do Tríduo de São Peregrino. No dia 4, haverá missa às 18h, segundo dia do tríduo. No dia 5, a missa do tríduo é às 19h.

No dia 9, haverá missa na Matriz às 19h30 com o padre Luís Antônio Penna e missa às 19h30 na Comunidade Santo Expedito. No dia 10, a missa na Matriz é às 10h com o padre Renato Amorim e às 19h30 na Comunidade Santo Expedito. No dia 11, a missa na Matriz é às 18h, com Crisma presidida pelo Bispo Diocesano Dom Eugênio. No dia 12, Dia das Mães, haverá batizados às 10h.

No dia 15, a missa na Matriz é às 19h30 com o padre Eduardo Dóbies, dia de Ação de Graça de Ganymédes José. No dia 17, a missa na Matriz é às 19h com o padre João Paulo Arpaia Chiarato, com bênção dos advogados no Dia de Santo Ivo, e na Comunidade Nossa Senhora de Lourdes a missa é às 19h30.

No dia 22, Dia de Santa Rita de Cássia, a missa na Matriz é às 19h30, com o padre Rodrigo Simões, que realizará a bênção das Rosas. No dia 25, haverá coroação de Nossa Senhora das Dores nas missas do final de semana. No dia 30, dia de Corpus Christi, haverá missa e procissão às 8h.