Dia do Trabalho: desemprego e qualificação do trabalhador

Em 2021, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, para uma população com pouco mais de 40 mil habitantes, Vargem Grande do Sul tinha uma população ocupada de 9.337 pessoas, o que segundo o órgão, correspondia a 21,53% da população ocupada da cidade. Dos 40 mil habitantes, quantos estariam desempregados na cidade, é uma tarefa difícil de responder. Se falarmos em 3%, seriam 1.200 vargengrandenses aptos a trabalhar, que estariam desempregados.

O IBGE considera ocupadas as pessoas que têm idade para trabalhar a partir de 14 anos dentro da força de trabalho – nesse número entram empregados com e sem carteira, dos setores privado e público, e também trabalhadores por conta própria

Os dados acima são para ilustrar a presente matéria, uma vez que na nesta quarta-feira, dia 1º de maio, comemora-se o Dia do Trabalho, feriado nacional e a reportagem da Gazeta de Vargem Grande foi a campo tendo como objetivo realizar uma matéria sobre o desemprego na cidade, suas causas, que classe de trabalhador é mais atingida, procurando entrevistar pessoas que lidam com a empregabilidade e poderiam colaborar com a discussão sobre este grave problema que atinge não só a pessoa desempregada, mas também as famílias e a sociedade como um todo.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, “o desemprego, de forma simplificada, se refere às pessoas com idade para trabalhar (acima de 14 anos) que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar trabalho”.

São muitas as causas que geram o desemprego, envolvendo desde problemas sociais, econômicos e até políticos. Ele começa quando um posto de trabalho é fechado, sendo um dos principais fatores, a crise econômica que o país atravessa naquele momento.

A economia não indo bem, grandes e pequenas empresas sofrem, encerram suas atividades e demitem seus funcionários, gerando o desemprego. Podem ser crises setoriais, como na indústria por exemplo, ou sazonais, como as que Vargem Grande do Sul vivencia na época das entressafras, quando escasseiam os empregos nas lavouras.

Também pode estar ligado na redução dos custos das empresas, que procuram através da diminuição do seu quadro de funcionários, reduzir a folha de pagamento e continuar no mercado. Mas, ultimamente a falta de qualificação dos trabalhadores, é uma das grandes causas do desemprego. Com a modernização cada vez mais presente nas empresas, o empregado que não está devidamente qualificado, ou acaba sendo mandado embora ou não encontra o emprego quando procura.

Outro fator, é que está acontecendo cada vez mais, a substituição da mão de obra pela mecanização das indústrias. Em Vargem, onde a indústria da cerâmica é um dos setores que mais empregavam, com a mecanização de parte das mesmas, muitos empregos deixaram de acontecer, sendo a mão de obra substituída pelos maquinários.

Taxa de desemprego tem caído

Embora a taxa de desemprego tenha subido neste primeiro trimestre de 2024, saindo de 7,4% e indo para 7,8%, o mercado de trabalho no Brasil tem apresentado melhoras, com a queda na taxa de desocupação ao longo do ano passado. A atual taxa é a menor desde 2014, com a população brasileira ocupada chegando a 100,7 milhões de pessoas em 2023.

Vargem Grande do Sul deve acompanhar os índices nacionais, com um quadro de desemprego provavelmente menor que há alguns anos atrás, principalmente durante o período da pandemia da Covid-19, quando a taxa média anual de desemprego no Brasil atingiu em 2020, a marca histórica de 13,5%, a maior já registrada desde o início da série histórica em 2012.