2º Café com a Vó Sant’Ana já tem data marcada

A segunda edição do Café com a Vó Sant’Ana já está sendo organizada e o evento já tem data marcada para acontecer. O 2º Café será no dia 18 de maio, a partir das 15h, no Centro Pastoral São Benedito.

O evento está sendo organizado por Ana Áurea, Edna Bortolotti e a equipe de eventos da Paróquia Santana. Na ocasião, haverá pratos doces e salgados, show de prêmios e música ao vivo.

As bebidas serão vendidas à parte e os convites podem ser adquiridos a R$ 35,00 avulso e R$ 245,00 a mesa fechada com sete lugares. Crianças até 12 anos pagam R$ 20,00.

A primeira edição do evento aconteceu em novembro de 2023 e foi um sucesso, reunindo dezenas de pessoas. Para obter mais informações ou adquirir seus ingressos, ligue (19) 3641-1146 ou compareça no Centro Pastoral São Benedito.

Toda a comunidade é convidada a participar e prestigiar esse evento.