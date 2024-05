Roberto Carlos é “Martelinho de Ouro” pela 5ª vez

Trabalhando há 20 anos como “Martelinho de Ouro”, Roberto Carlos Marceliano, 49 anos, ganha o prêmio ‘Top Of Mind’ pela quinta vez este ano. Com sua oficina montada na Rua XI de Novembro, nº 84, na Vila Santa Terezinha, em Vargem Grande do Sul-SP, ele foi agraciado com o prêmio dado pela empresa The Best Pesquisa.

Ao jornal, Roberto Martelinho de Ouro, como é conhecido, explicou que trabalha com funilaria artesanal, desamassando carros, restaurando o local amassado, sem afetar a pintura do veículo, conservando sua originalidade.

Conforme apurou o jornal, “esse processo de funilaria artesanal utiliza ferramentas especiais, que aplicam suavemente pressão na parte de trás da lataria para mover o metal de volta ao seu estado natural, recuperando o veículo 100% da condição antes de danificado na maioria dos casos, quando o amassado não comprometeu a pintura”.

O serviço é bem procurado, não só por proprietários de veículos de Vargem, mas também de toda a região, conforme explicou Roberto Carlos. “São poucos os profissionais nesta área, que exige muita técnica, fruto de anos de trabalho e também dos cursos que já realizei na área”, disse o “Martelinho de Ouro”, que também ministra cursos em Vargem, contribuindo para a formação profissional de várias pessoas.

Rua XI de Novembro, 84 – Santa Terezinha | (19) 98188-3580