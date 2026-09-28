Dom Eugênio recebe Título de Cidadão Vargengrandense

O bispo diocesano Dom Eugênio Barbosa Martins recebeu na terça-feira, dia 22 de setembro, o Título de Cidadão Vargengrandense, durante sessão solene realizada na Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul.

A homenagem foi concedida por meio do Decreto Legislativo nº 01, de 19 de fevereiro de 2026, de autoria do vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (Podemos). A honraria é destinada a pessoas que não nasceram no município, mas que tenham contribuído para a comunidade ou estabelecido vínculos relevantes com a cidade.

Participaram da solenidade o prefeito Celso Ribeiro, a primeira-dama Micaela Ribeiro e o vice-prefeito Guilherme Nicolau. Também estiveram presentes os vereadores Vagner (Bilu), Amarildo Ratinho, Serginho da Farmácia, Paulinho, Vanessa Martins e Joãozinho.

A cerimônia contou ainda com a presença de padres de paróquias de Vargem Grande do Sul e da região. Estiveram no evento o padre Agnaldo, das paróquias Santa Luzia e João Paulo II; padre Tiago Caldeira, da Paróquia Matriz de Sant’Ana; e padre Paulo, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

Também participaram o padre Adriano, de Tambaú, o padre Luís Antônio Pena, da Paróquia Nossa Senhora da Luz, de Mogi Guaçu, e assessor diocesano da Pastoral Fé e Política, além da irmã Mariana, que está à frente da Sociedade Humanitária.

Fotos: Reportagem

Bispo fala aos presentes

Durante a solenidade, Dom Eugênio agradeceu a presença dos participantes e a homenagem recebida. Ele lembrou que esteve recentemente na Câmara levando aos vereadores o tema da Campanha da Fraternidade que este ano abordou Habitação e falou sobre a presença da igreja em Vargem, iniciando pela Paróquia de Sant’Ana, e depois se expandindo pela cidade.

“Nós temos como igreja católica, uma presença institucional. A nossa presença pastoral a partir das paróquias tem sua missão de evangelização, de solidariedade, e de formação. Mas temos também como igreja católica, a partir da referência internacional, acordos institucionais”, observou. “Reconhecemos a laicidade do Estado, quanto é importante para nós defendermos este valor da democracia. Uma democracia onde a diversidade religiosa é respeitada no contexto dessa laicidade em que o Brasil foi constituído e em especial, firmado a partir da Constituição de 1988”, afirmou.

“Vir na Câmara e conversar sobre o tema da Campanha da Fraternidade como fizemos nos últimos anos, é trazer um diálogo com quem tem a autoridade, o poder e a responsabilidade do enfrentamento dos desafios”. “Nós buscamos reforçar a missão que os senhores e as senhoras vereadores têm de levar adiante projetos em favor dos cidadãos. Agora eu me sinto lisonjeado em saber que o município em que eu passo a ser reconhecido como cidadão tem dado respostas às necessidades, em especial na necessidade da moradia”, comentou.

Ele falou também sobre democracia, falou da missão da igreja de recuperar a boa política, de como ela faz parte da construção da cidadania e de políticas públicas em favor da vida. “Numa construção onde o interesse pessoal não esteja acima do interesse público”, refletiu, falando também sobre o desafio de trazer o jovem para a discussão política. “A nossa geração tem o que contar. Nós participamos da redemocratização. Participamos, de alguma forma, da construção da Constituição. Participamos de momentos significativos da construção da democracia brasileira. Foram os jovens que enfrentaram o momento mais difícil desses últimos tempos da ditadura militar. Muitos jovens se despertaram e muitos deram até a vida para que esse processo fosse adiante”, lembrou. “E hoje precisamos reencantá-los, porque a política só vai ter uma força de participação e transformação quando nós estivermos com uma participação mais plena dos jovens”.

Por fim, destacou a necessidade de ampliação da participação feminina na política, num respeito à diversidade onde a democracia possa caminhar. “E neste município em que eu me sinto concidadão com vocês, que a gente possa continuar com uma participação, com empenho para que a realidade de Vargem seja cada vez mais parecida com aquilo que Deus espera de nós, de unidade, de fraternidade, de comunhão, de solidariedade, e a partir do mundo político, de uma democracia que tenha fundamentos, que possa responder às exigências do ser humano”, afirmou. “Obrigado a todos, ao vereador Paulo César, por esse título que é um reconhecimento da presença da nossa igreja aqui em Vargem Grande do Sul”, finalizou.