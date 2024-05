Empresa de vargengrandense esteve na Agrishow 2024

O Café Especial São Bento participou do segundo dia da Agrishow 2024 junto com a Associação dos Cafeicultores do Vale da Grama, em um espaço cedido dentro do Stand do Sebrae, na qual o Vale da Grama esteve presente pelo terceiro ano com seus cafés especiais. A Agrishow 2024 aconteceu de 29 de abril a 3 de maio, em Ribeirão Preto.

A marca de café é dos empresários Marco Antônio Bortolozo Júnior e Giulia Marti Daud Bortolozo. O Café Especial São Bento é produzido nas montanhas de São Sebastião da Grama, na Região Vulcânica, uma tradição passada de geração para geração.

No evento, foi exposto o Café Catuai Vermelho 100% Arábica, comercializado com torra média clara em grãos ou moído, um café especial com 83 pontos na tabela SCA.

Os proprietários também participarão do evento São Paulo Coffe Festival juntamente com os Cafés Especiais do Vale da Grama e Região Vulcânica, entre os dias 21 a 23 de junho.

Fotos: Arquivo Pessoal