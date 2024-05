Vargengrandense ilustra seu primeiro livro infantil

A vargengrandense Elisa Sbardellini Aliende, de 32 anos, ilustrou o seu primeiro livro infantil, intitulado ‘A Rosa que Queria Ser Margarida’. O livro foi escrito por Bárbara Silveira Stefanelli e será lançado neste final de semana.

O livro será publicado pela editora Studio Plural e o lançamento está marcado para este sábado, dia 4, às 11h, no estande 39 da 19ª edição do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas (Flipoços).

Elisa é formada em Arquitetura e Urbanismo pela PUC Poços de Caldas, trabalhou como ilustradora botânica em São Paulo e foi uma das entrevistadas no livro Mulheres Criativas, de Nini Ferrari. Hoje, Elisa trabalha também com cerâmica, no seu ateliê em Vargem Grande do Sul.

A autora do livro, Bárbara, é de São Paulo e é mãe do Benjamin. Formada em Jornalismo pela PUC-SP, ela trabalha como roteirista e é produtora de conteúdo na Natura&Co. Bárbara também se formou em Psicanálise pelo Centro de Estudos Psicanalíticos (CEP).

À Gazeta de Vargem Grande, Elisa contou que as duas foram apresentadas em 2020, através da sua irmã Mariana, que trabalha com Bárbara. “Elas trabalham juntas e Bárbara procurava alguém para ilustrar seu primeiro livro infantil. Eu já trabalhava como ilustradora há uns anos, mas esse seria meu primeiro projeto de livro infantil ilustrado independente”, disse.

“Babi me deu toda a liberdade criativa para desenhar a história, criar as personagens e os cenários. Foram meses de trabalho durante a pandemia, muitas reuniões online e, finalmente, em 2023, o livro ficou pronto”, completou.

Elisa relatou que a obra narra a história de uma Rosa que, acostumada a ter toda atenção da pintora Sara só pra ela, sente ciúmes das novas companheiras de jardim, as margaridas. “Em tentativas frustradas, a Rosinha tenta se transformar em uma Margarida com a ajuda de seu amigo Sabiá, e aos poucos vai perdendo seu brilho e vitalidade tentando ser o que não é”, disse.

“Depois de uma mudança de perspectiva, ela percebe que a verdadeira beleza no mundo vem justamente das particularidades de cada um. São as diferentes cores, cheiros e espécies que criam um belo jardim. Através de um texto muito sensível, a história mostra que cada um nasce com seus próprios dons e talentos, e que podemos nos frustrar e até perder nossa vitalidade quando nos afastamos de quem realmente somos”, finalizou.

Fotos: Arquivo Pessoal