Mais de mil fiéis participaram da 5ª Caminhada da Via Crucis

O ato religioso que está se tornando uma das tradições da cidade, a 5ª Caminhada da Via Crucis, foi realizado na quarta-feira, feriado do dia 1º de Maio. Com um percurso de 12 km junto ao Caminho da Fé que passa por Vargem Grande do Sul, a peregrinação atraiu centenas de pessoas e este ano teve como tema ‘Caminhando com Jesus e Maria, queremos construir uma Sociedade Fraterna’.

De acordo com a Comissão da Via Crucis, no total, mais de 950 pulseiras foram colocadas nos participantes no início do evento para realização dos sorteios ao final da caminhada. Porém, muitos fiéis chegaram depois e não colocaram pulseira.

A jornada teve início a partir das 5h30, no Monumento de Nossa Senhora Aparecida, com a bênção dos caminheiros e ciclistas pelo padre Eduardo Dóbies. Em seguida, os fiéis percorreram o caminho que passa pelas várias estações que retratam a agonia de Jesus Cristo, desde a Paixão, Morte e Ressurreição, com padre Hélio Marcos Riciati, o padre Helinho, rezando em casa estação. A bênção final, na 15ª estação, no Monumento da Ressurreição, na Pousada da Cidinha, foi dada pelo padre Antônio Carossi.

Na ocasião, foram arrecadados 257 quilos de alimentos não perecíveis, que foram entregues no mesmo dia à Sociedade Humanitária, após o término da caminhada. Foram arrecadados 23 litros de leite de caixinha, 19 quilos de açúcar, 28 quilos de farinha de trigo, 4 quilos de sal, 10 quilos de café, 52 quilos de macarrão, 3 quilos de farinha de mandioca, 41 quilos de feijão, 40 litros de óleo, 28 quilos de arroz, 3 unidades de gelatina, duas latas de sardinha, 1,5 quilo de farinha de milho, 1 lata de milho em conserva e um pacote de leite em pó.

Para a Comissão, a expectativa foi atingida. “Fizemos um grande esforço de divulgação, uma vez que foi no meio de semana e muitas pessoas foram trabalhar e não puderam ir. Vale ressaltar também que muitas pessoas que fizeram suas inscrições não estiveram presentes por motivo de dengue

Conforme informou, a expectativa é sempre grande para que o maior número de pessoas possível participe, a fim de que mais pessoas possam conhecer a Via Crucis de Vargem Grande do Sul. Neste ano, participaram da Caminhada pessoas de 19 cidades diferentes, sendo elas dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina.

Os fiéis que participaram eram de Vargem, Espírito Santo do Pinhal, São João da Boa Vista, Casa Branca, Divinolândia, Caconde, Poços de Caldas, São José do Rio Pardo, Valinhos, Itobi, Capão Bonito, Artur Nogueira, Joinville, Videira, São Paulo capital, Itapira, Blumenau, Navegantes e Monte Carlos. No total, mais de 50 brindes foram sorteados para os participantes.

A Comissão da Via Crucis agradece a todos que de alguma forma colaboraram para a realização da 5ª edição do evento: Departamento de Saúde, Equipe do Resgate, Desetran, Guarda Municipal, Defesa Civil, Atiradores do Tiro de Guerra na pessoa do subtenente Oliveira, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar e demais departamentos da prefeitura pelo apoio.

“Agradecemos de maneira muito especial a Família Mansano, ao Richard Bartamé e Família Sagiorato, proprietários dos ônibus que gentilmente e gratuitamente transportaram os caminheiros. Agradecemos também as pessoas que doaram água. Não podemos deixar de agradecer à Família do Sr. Chiquinho e dona Cidinha pelo grande apoio recebido. Obrigado a todos pelo carinho e parceria, fazendo com que a nossa caminhada seja sempre um sucesso. Agradecemos a todos pela doação dos 257 quilos de alimentos que já foram entregues às irmãs da Humanitária”, finalizou.