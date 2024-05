Vendas do Dia das Mães 2024 deve superar as do ano passado

Se aproxima uma das datas mais importantes para o comércio de Vargem Grande do Sul, e muitos lojistas já procuram formas de potencializar as vendas no Dia das Mães em 2024, que acontece no próximo domingo, dia 12 de maio. Muitos consideram essa data como o Natal do primeiro semestre, uma vez que a busca por presentes está entre as maiores registradas no ano.

Levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), revela que 78% dos consumidores devem realizar pelo menos a compra de um presente no período. A mesma pesquisa aponta que as principais presenteadas serão as mães (75%), a esposa (18%), a sogra (16%) e a avó (12%).

O levantamento mostra que 18% dos consumidores devem gastar até R$ 100, enquanto 23% comprarão presentes entre R$ 101 a R$ 200. Em média, os consumidores pretendem comprar dois presentes na data, com um gasto médio de R$ 314 considerando todos os gastos.

A pesquisa CNDL/SPC Brasil revela que no Dia das Mães deste ano, os produtos campeões de venda devem ser as roupas, calçados ou acessórios (42%), perfumes (41%), cosméticos (26%) e chocolates (17%).

Os consumidores pretendem comemorar a data principalmente na casa da mãe (44%), em sua própria casa (28%) e 9% pretendem almoçar fora em restaurantes ou bares.

As lojas físicas aparecem como o principal local de compras dos consumidores (74%), principalmente em shopping center (29%), shopping popular (16%), lojas de departamento (15%) e nas lojas de rua (14%). Já 37% pretendem fazer pelo menos uma das compras pela internet, sendo que 79% pretendem comprar em sites, 63% em aplicativos e 20% pelo Instagram.

Lojistas de Vargem falam sobre o Dia das Mães

Entre aqueles que pretendem comprar presentes para os Dias das Mães, 54% acreditam que as mães merecem o presente por seu carinho e esforço, 23% consideram que presentear é um gesto importante e 18% têm o costume de presentear as pessoas que gostam. Por isso, a qualidade do atendimento é um fator decisivo na escolha do consumidor por uma marca ou aquisição de um produto, uma vez que ele não busca apenas por produtos, mas por relacionamentos.

Neste sentido, os varejistas vargengrandenses estão se preparando para este grande dia de vendas. Natalina Bovo, gerente da loja Evolução Vargem Grande do Sul, informou à reportagem da Gazeta de Vargem Grande que está deixando a loja bem atrativa, com muitas novidades chegando nessa nova estação outono inverno. “Estamos animados com relação a essa data que é o 2º Natal do ano para nós”, a gerente.

Para ela, a expectativa de vendas é que seja tão boa quando o ano passado, mesmo com a falta do frio. No entanto, Natalina prevê que o movimento deve ser maior do que o ano passado, apostando nas vendas de confecção em geral, pijamas, blusas, casacos, cuja procura deve ser maior, além de várias promoções que a loja está fazendo, como combos para presente, por exemplo.

Outra loja de confecções que tem uma boa clientela, é a Eduardo’s Modas. Quem respondeu as perguntas feitas pela reportagem do jornal, foi o comerciante Eduardo Gomes, afirmando que para este ano, a loja também se preparou, realizando compras para ofertar uma boa gama de produtos para seus clientes. “⁠Esperamos que esse ano o movimento seja até superior ao ano passado. Estamos com uma boa expectativa de vendas, apostamos na procura de blusas, calças, bermudas, dentre todas as variedades de roupas femininas que dispomos”, afirmou.

O proprietário da loja Bonzão, Fabrizio Mizurini, afirmou que para o Dia das Mães, sua loja de móveis, eletrodomésticos e presentes está apostando alto nas vendas. “Neste Dia das Maâes fizemos um grande investimento em estoque para ter uma grande variedade com os melhores preços, até porque o Dia das Mães é o segundo Natal do comércio”, afirmou.

Ele está acreditando num crescimento de vendas, com o segmento de presentes saindo na frente, sendo o setor que está recebendo investimento do empresário e sua equipe. “Temos hoje uma variedade muito grande de linhas de presentes para quem quiser presentear sua mãe, como celulares, carteiras, perfumes, eletrodomésticos e utensílios, móveis, linha de beleza como secadores, pranchas de cabelo, alisadores muita coisa de cuidado pessoal, baixelas, faqueiros, aparelhos de jantares, jogos de taças, enfim uma variedade muito grande de produtos para você poder escolher”, explicou o empresário, que tem uma expectativa de aumentar suas vendas neste dia em até 20%.

Também uma das boas lojas da cidade no ramo de móveis, eletrodomésticos e presentes, o empresário Wilson Seco da Opção Móveis ponderou sobre as vendas para o Dia das Mães, que sua empresa tem feito um trabalho constante de fidelização de seus clientes, sempre se preocupando para que o mesmo compre produtos de qualidade com o menor preço. “Temos também, um atendimento pós venda diferenciado caso o cliente necessite”, afirmou Wilson.

Falando sobre sua expectativa de vendas para este ano, comentou: “Notamos que o consumidor já começou a pesquisar presentes para as mães mais cedo este ano, isso nos deixa bastante otimista. O Dia das Mães é a ocasião que mais movimenta a loja no primeiro semestre, então estamos confiantes que vai ser o melhor mês do ano até aqui”, falou o comerciante.

Wilson está otimista com as vendas, comentou que no primeiro trimestre desse ano conseguiu um crescimento de 7% nas vendas em comparação ao ano passado, por isso acredita que as vendas para o Dia das Mães 2024 será maior.

Para tanto, investiu em uma variedade grande de presentes com preços que cabem em todos os orçamentos. “Mas acreditamos que arranjo de flores e smartphones vão se destacar”, falou. Wilson expôs que para alcançar as metas de vendas, sua loja está fazendo o preço à vista em 10 vezes no carnê e até em 12 vezes no cartão sem juros. Com todas estas promoções, ele espera um superar as vendas do ano passado que tiveram na ocasião um aumento foi de 16%. “Esperamos para este ano algo próximo a isso”, afirmou à reportagem da Gazeta de Vargem Grande.

Fotos: Arquivo Pessoal