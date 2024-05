Ingressos para o Jabuticaba Rodeo Festival estão à venda

As vendas dos ingressos para o Jabuticaba Rodeo Festival estão abertas. O tradicional evento de Casa Branca acontece de 29 de maio a 1º de junho, com entrada franca para a pista todos os dias.

No dia 29 de maio, uma quarta-feira, quem se apresenta é o cantor Daniel. Na quinta-feira, dia 30, Pedro Sampaio promete animar o público. No dia 31, sexta-feira, Ferrugem sobe ao palco. No dia 1º de junho, um sábado, quem se apresenta é a dupla Rio Negro e Solimões, fechando o Festival com chave de ouro.

O passaporte da Área Vip para todas as noites está sendo vendido a R$ 200,00 no primeiro lote. A Área Vip individual está sendo vendida por R$ 75,00 também no primeiro lote.

Em Casa Branca, os ingressos podem ser adquiridos com Gabriela Tiló pelo telefone (19) 99440-0537 ou Letícia Strazza pelo (19) 97159-5327. Em Vargem, os ingressos podem ser comprados na SBB. Em Itobi, o ponto de venda é Leandro Viagens.

O camarote será vendido apenas para empresas com Gabriela Tiló pelo telefone (19) 99440-0537.

Foto: Divulgação